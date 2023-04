Bronz bol na dosah, Dvorský vie, že mohli vyhrať. Je to veľmi bolestivé, povedal Štrbák

BAZILEJ. Smútok, slzy a zároveň hrdosť. Slováci predviedli krásny výkon plný bojovnosti, na ktorý môžu byť hrdí.

Hokejisti Slovenska do 18 rokov na MS podľahli v zápase o bronz Kanade tesne 3:4 po predĺžení. K úspechu im nechýbalo veľa. Tesne v závere tretej tretiny ešte viedli 3:2.

Slováci proti hokejovej veľmoci odohrali výborný zápas a vytúženú medailu mali na dosah ruky.

"Nemám slov, je to strašná bolestivá prehra. Všetci sme na ľade nechali všetko. Navyše sme vyhrávali tri minúty do konca. Strašne to bolí, neviem, čo na to povedať," znelo po zápasu z úst sklamaného útočníka tímu Daniela Alexandra Jenčka.