Slovenská výprava pomýšľa na medaily, začínajú majstrovstvá sveta v thajskom boxe

Medzi zviezdami turnaja môžeme nájsť mnoho zápasníkov z elitných líg ako GLORY Kickboxing alebo ONE Championship. Mená ako Jimmy Vienot, Iman Barlow, Andrei Kulebin, Capitan Petchyindee (aktuálny Šampión ONE FC), Thananchai a mnoho ďalších budú veľkým lákadlom, a tak nečudo, že podujatie bude na celom svete ostro sledované.

Slovensko na tomto šampionáte bude reprezentovať dovedna 5 zápasníkov. V seniorskej A kategórii bude naše farby hájiť Monika Chochlíková vo váhe do 51kg, ktorá na poslednom šampionáte získala bronz.

V B kategórii U23 (do 23 rokov) bude bojovať Lenka Škundová vo váhe do 60kg. V junioroch nás budú reprezentovať 3 zápasníci a to Jozef Molnár, v kategórii 16-17y do 57kg, Lea Tanáčová v 16-17y do 48kg a Adam Zavodsky v 16-17y do 81kg.