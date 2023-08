Benčičová postúpila do 3. kola US Open, končí nasadená Haddadová Maiová

NEW YORK. Poľská tenistka Iga Swiateková postúpila do 3. kola dvojhry na grandslamovom US Open.

Svetová i turnajová jednotka zdolala v 2. kole Dariu Savillovú z Austrálie pohodlne 6:3 a 6:4.

V ďalšej fáze narazí na Kaju Juvanovú zo Slovinska, ktorá vyhrala nad domácou Lauren Davisovou 6:7 (3), 6:4, 6:3.

Poľka brejkla súperku celkovo štyrikrát, no Savillová si dokázala vziať servis dvakrát späť. Nedokázala však odvrátiť prvý setbal a ani mečbal svojej súperky.