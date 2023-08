Schmiedlová zdolala Masárovú, vyrovnala svoje maximum na US Open

NEW YORK. Slovenská tenistka Anna Karolína Schmiedlová sa prebojovala už do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V druhom kole zdolala Španielku so slovenskými koreňmi Rebeku Masárovú 7:6 (0), 6:2.

V dueli o postup do osemfinále nastúpi v piatok proti Číňanke Wang Sin-jü, ktorá tiež zdolala Španielku Saru Sorribesovú Tormovú 5:7, 6:3, 6:4.