Mami, mami, chcem byť ako ty, prosí ju dcéra. Wozniacka hrá pri návrate ráno aj po obede

V tom momente bola presvedčená, že je to jej definitívny odchod z tenisu. Nemala to byť len prestávka.

NEW YORK. Keď v januári 2020 hľadisko v Melbourne spievalo refrén piesne „Sweet Caroline“ od Niela Diamonda, na kurte v slzách mávala Caroline Wozniacka. Bola to jej rozlúčka s tenisom.

„Hrala som od veľmi, veľmi útleho veku. Bola to súčasť môjho života a môjho životného štýlu tak dlho. Potrebovala som si oddýchnuť. Porodila som dve deti. A tenisových rakiet som sa ani nedotkla. Dokonca som ani nevedela, kde ich mám,“ vravela dánska tenistka pre akreditované médiá pred US Open.

Bude čeliť mladej generácii

Lenže po čase zistila, že niečo z jej športového života jej chýba.

„Kardio cvičenie. Okrem toho som vždy milovala tenis a je jedno, či bude mať 33 rokov alebo 80. Vždy bude pre mňa veľa znamenať vzhľadom na to, čo všetko mi dal,“ vraví.

Ešte vlani na jeseň sa jej narodil syn, neskôr však chytila raketu do ruky a zistila, že tenis jej skutočne chýba. Na jar oznámila, že sa k športu vráti.

„Stále som vo veku na to, aby som to mohla skúsiť znova. Žijeme len raz, tak prečo nie? Veľmi sa teším, že mám túto šancu a môžem znovu hrať na najvyššej úrovni. Ak by som to neskúsila, nikdy by som nezistila, ako to dopadne.“