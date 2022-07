Prvá finalistka Wimbledonu je známa. Tunisanka dosiahla životný úspech

Wimbledon 2022

"Ani neviem, čo mám povedať. Splnil sa mi sen. Je to odmena za všetky tie hodiny, ktoré som obetovala tenisu. Tatjana je pre mňa veľká inšpirácia a záver zápasu som chcela zdieľať s ňou. Je to moja najlepšia kamarátka na okruhu WTA, vychováva dve dcéry a napriek tomu dokázala postúpiť do grandslamového semifinále.