Jamrichová si polepšila v rebríčku junioriek. Po Wimbledone je už v Top 3

Jamrichová je ročník narodenia 2007 a do Top 3 sa dostala aj v konkurencii starších hráčok narodených v roku 2005 a 2006.

Jamrichová sa na tráve vo Wimbledone dostala do semifinále dvojhry aj štvorhry. V dvojhre ju vyradila Američanka Clervie Ngounoueová, ktorá sa aj tešila z titulu. Americká tenistka je v rebríčku na 2. pozícii.

Spomedzi najlepšej desiatky je v rovnakom roku narodená aj juniorská jednotka Kornejevová a tiež ďalšia Ruska - Mirra Andrejevová.

Tá však ako 16-ročná vo Wimbledone štartovala už medzi ženami a dostala sa až do 4. kola. Predtým sa predstavila aj na Roland Garros, v ktorom to dotiahla do 3. kola.

V Top 20 rebríčka je aj ďalšia Slovenska - Nine Vargovej patrí 17. miesto.

Jamrichová zažíva pomerne vydarený ročník medzi juniorkami, keď spolu s Taliankou Federicou Urgesiovou získala titul vo štvorhre na Australian Open a na ďalších dvoch grandslamoch bola v semifinále.

V dvojhre sa okrem Wimbledonu dostala do semifinále aj na Australian Open a na Roland Garros vypadla vo štvrťfinále.

Z titulu sa tešila na prestížnom juniorskom turnaji v Roehamptone, ktorý bol generálkou práve na Wimbledon.

Zaujímavosťou je, že podujatie v Roehamptone vyhralo až 7 z 10 posledných juniorských víťazok Wimbledonu, medzi nimi aj mená ako Eugenie Bouchardová, Belinda Benčičová či Jelena Ostapenková.

Semifinálovou účasťou od tohto zápisu nebola ďaleko ani Jamrichová.

Pozrite si rebríček ITF junioriek k 17. júlu 2023.