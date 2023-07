Jamrichová je spokojná s účinkovaním na Wimbledone: Boli to úžasné tri týždne

Vo štvorhre potvrdila formu s Taliankou Federicou Urgesiovou. Po víťazstve na januárovom Australian Open s ňou dosiahla semifinále na Roland Garros a na tráve All England Clubu.

Ako nasadené dvojky prehrali s českým párom Alena Kováčková, Laura Samsonová 2:6, 4:6.

"Štvorhu beriem viac odľahčene. Dvojhra pre mňa znamená viac a myslím si, že som sa od Melbourne posunula tenisovo aj mentálne.

Svedčí o tom aj odvrátenie dvoch mečbalov v druhom kole," dodala Jamrichová.

Výsledky 16-ročnej slovenskej talentovanej tenistky vníma veľmi pozitívne aj prezident Slovenského tenisového zväzu Miloslav Mečíř: "Chcem jej pogratulovať a stále je vidieť, že má v sebe veľa emócií.

Teší nás jej úspech, pretože to nie je každý rok a mali by sme si to vážiť. Má pred sebou ešte veľa práce, no myslím si, že je na dobrej ceste."