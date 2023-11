Skvelý debut Jamrichovej. Zdolala hráčku, ktorá je v rebríčku o 532 miest vyššie

Cítila som údery a servis, verila som si v dlhých výmenách. Snažila som sa jej to hrať viac do bekhendu," uviedla po zisku cenného skalpu.

Jamrichová má tímové súťaže v obľube. "Vždy ma bavili, pretože nehrám iba za seba, ale za celé Slovensko a za vlasť. Ja som hrdá Slovenka. Teší ma, že som ukázala, že viem hrať dobrý tenis.

Pred zápasom sa mi tlačili slzy do oči, no snažila som sa to zamaskovať. Je to jedno z mojich najväčších víťazstiev v kariére. V dôležitých momentoch som cítila podporu celého tímu."