Lipták verí, že Slovenky potvrdia výbornú formu. Podporila ich aj Cibulková

"Pre slovinský tím je to určite oslabenie, Zidanšeková bola líderka tímu. Zápasy v tímových súťažiach sú však iné ako na turnajoch. Papierová kvalita je teraz možno na našej strane, ale rozhodujúce budú výkony na kurte.

Pozitívne je, že všetky dievčatá sú zdravé a pripravené nastúpiť. Náš tím má skvelú chémiu. Mám už nejakú predstavu o tom, kto by mohol nastúpiť v úvodných piatkových dvojhrách. Dúfam, že sa rozhodnem správne," dodal šéf slovenskej lavičky.

Anna Karolína Schmiedlová a Viktória Hrunčáková začali s prípravou už minulý štvrtok. "Chceli sme mať dlhšiu prípravu. Kaja s Viki tento týždeň už iba dolaďujú. Renáta Jamrichová s Terezou Mihalíkovou sa do prípravy zapojili v nedeľu, Rebecca Šramková s nami trénuje od pondelka.

"Domča sa mi sama ozvala, že sa chce prísť pozrieť na tréning a opäť trochu okúsiť tenisovú atmosféru. Má na túto súťaž veľa spomienok. Je vždy oživením, je to veselá baba, ktorá dokáže urobiť super atmosféru," dodal Lipták.

Do zápasu ideme s cieľom zvíťaziť, no zároveň s pokorou, rešpektujeme súpera. Ich jednotku Veroniku Erjavečovú mám odsledovanú, ďalšie hráčky si pozriem na tréningoch."

"Táto prehra dievčatá ešte dlho bolela. Mohli sme otočiť z 0:2 na 3:2 proti tímu, ktorý napokon postúpil až do finále. Teraz nás čaká iný súper. Dúfam, že do NTC príde čo najviac fanúšikov.

V slovinskom tíme panuje optimizmus

Slovinky pricestovali do Bratislavy bez dvoch rebríčkovo najvyššie postavených hráčok.

"Nerád by som rozoberal dôvody, prečo Zidanšeková a Juvanová nie sú v Bratislave, je to naša interná záležitosť. Zatiaľ neviem, kto za nás nastúpi. V minulosti sme v tejto súťaži hrali so silnými tímami a dosiahli sme pozoruhodné výsledky.

Som optimista a tvrdím, že máme 51-percentnú šancu na víťazstvo. Do Bratislavy sme prišli v pondelok autobusom, čo ešte viac utužilo atmosféru v tíme.

Po úvodných dvoch tréningoch môžem vysloviť s centrálnym dvorcom maximálnu spokojnosť," uviedol kapitán Slovinska Andrej Kraševec.