Pohár Billie-Jean Kingovej otvorí jednotka, o víťazný štart sa pokúsi Schmiedlová

Do záverečnej štvorhry nominoval slovenský kapitán Matej Lipták pár Hrunčáková, Tereza Mihalíková, v slovinskom drese by sa mali predstaviť Pia Lovričová a Nina Potočniková.

Dúfam, že obe ukážu na kurte kvalitu. Očakával som, že Slovinci ako druhú singlistku zvolia mladú 18-ročnú Miličovú a že kapitán hostí zariskuje, na jeho mieste by som zrejme urobil to isté."

"Nebolo to jednoduché rozhodovanie, všetky štyri hráčky sú v dobrej forme. Rozhodol som sa napokon pre Kaju a Viki aj na základe počtu odohratých zápasov v tejto tímovej súťaži a skúseností.

Schmiedlová počítala s tým, že bude líderkou slovenského tímu. "Dúfam, že to s Viki zvládneme a po prvom dni budeme viesť 2:0. Slovinky v žiadnom prípade nemôžeme podceniť.

Pre mňa sú neznámou, nestretávala som sa s nimi na turnajoch. Platí to aj o mladej Miličovej, ktorú skôr poznajú naše juniorky, takže skúsim o nej zistiť nejaké informácie. Na papieri sme favoritkami, no musíme to potvrdiť na kurte," zdôraznila najlepšia slovenská singlistka.