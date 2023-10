Tenistov trápia nekvalitné loptičky. Medvedev ich prirovnal ku grapefruitu, Djokovič nerozumie mlčaniu ATP

BRATISLAVA. Ak sa v poslednom čase hovorí o zdraví hráčov, nesúvisia s tým len nočné zápasy, ale aj tenisové loptičky. Častejšie zranenia zápästí, lakťov a ramien sú spôsobené rotáciou loptičky a tiež ťažkými vláknami, ktoré sa používajú. Prečo sa loptičky neustále menia? Počuje ATP či WTA volanie hráčov? Pomohla by jednotná loptička a dočkajú sa jej hráči? Problematike tenisových loptičiek sa venuje David Vařílek v ďalšej epizóde rubriky 15:40, ktorá je glosou na aktuálne, viac či menej výrazné témy v tenisovom svete.

Hra na schovávačku? Chudáci tenisti nemôžu spať a odpadávajú im ruky. Máme tu teda hneď dva problémy, ktoré majú výrazný vplyv na zdravie hráčov. Čo majú spoločné? Napríklad to, že sa na ne hráči sťažujú a tenisové zväzy sa s nimi hrajú na schovávačku. Schovať sa a mlčať! O nočných zápasoch sme hovorili minule, teraz sú na rade tenisové loptičky.

Človek sa čuduje, koľko kontroverzií dokážu vyvolať žlté potvory s priemerom menším ako sedem centimetrov. Ale je ich veľa a takmer na každom turnaji sú iné, majú inú váhu, iné vlastnosti a tenisti si musia zvyknúť nielen na povrch a klímu, ale aj na loptičky. "Je zábavné, že sa o tenisových loptičkách nehovorí, a pritom majú taký veľký vplyv na turnaj a hráčov," povedal tenisový tréner David Taylor, ktorý viedol napríklad šampiónku US Open Sam Stosurovú v roku 2015.

Jeho slová dnes už neplatia. Možno by stálo za to zamyslieť sa nad tým, prečo sa debata rozprúdila až teraz? Začiatok konca Tenis prešiel za posledných päťdesiat rokov veľkou premenou. Či už ide o rakety, povrch kurtov, techniku, rýchlosť hry alebo loptičky. Tie majú veľký vplyv na súčasnú podobu hry. V posledných rokoch totiž došlo k výraznému spomaleniu loptičiek aj kurtov, aby fanúšikovia mohli vidieť dlhšie a napínavejšie výmeny. Ani to však dnes už úplne neplatí. Je typickou ľudskou vlastnosťou prispôsobovať sa a vyvíjali sa aj hráči. Vďaka loptičkám sú silnejší, zdatnejší a hra je stále vyrovnanejšia. Fyzická zdatnosť a svalová hmota sú potom kľúčom k víťazstvu, ale silové koncepty majú vplyv na zdravie hráčov. "Ničí to naše telá. Nikdy som v šatni nevidel toľko zranení zápästia, lakťa, ramena. Začnite nás počúvať," komentoval Vasek Pospisil na Twitteri.

Výsledok? Opäť a opäť ticho. Takto by to malo byť! Až na to, že vôbec nie. A s čím to vlastne pinkajú cez sieť. Tenisové loptičky "Extra Duty", ktoré používajú hráči na profesionálnom okruhu, majú ťažšie vlákna ako štandardné loptičky. Tieto loptičky sú pri údere ťažké a vedú k dlhším výmenám. No ako kedy, kde a u koho. A potom tu máme loptičky "Regular Duty", ktoré sú mäkšie a vedú k rýchlejšej hre, ale aj horšej kontrole. Častejšie s nimi hrajú ženy.

No aby tento vedecký koktejl nebol taký jednoduchý, nie je vždy pravidlom, že muži hrajú s "Extra Duty". Loptičky sa líšia aj podľa povrchu, na ktorom sa hrá, alebo aj od nadmorskej výšky. Tenistky s tým majú skúsenosti z finále WTA v Guadalajare alebo tradične z turnaja v Bogote. Rovnosť loptičiek "S týmito loptičkami robíme viac chýb, preto si myslím, že nie je príjemné sa na nás pozerať. Neviem, prečo hráme s inými loptičkami ako muži," povedala Iga Swiateková pred US Open 2022.

Až do minulého roka bol newyorský grandslam jediným turnajom, ktorý rozlišoval medzi mužskými a ženskými loptičkami. Poľská svetová jednotka nechápala, že sa týchto loptičiek stále drží americká séria turnajov a aj posledný grandslam sezóny. "Pred pätnástimi rokmi mali možno ženy zdravotné problémy s lakťami, pretože hrali s ťažkými loptičkami a oni ich zmenili," vyjadrila svoj názor Swiateková. Skutočná zmena nastala o niečo skôr. V roku 2004 začali ženy hrať s ľahšími loptičkami, aby bola ich hra rýchlejšia a atraktívnejšia. Asi sa nemôžeme čudovať, že postupne sa všetky turnaje vrátili k rovnakým loptičkám. Toto pravidlo kritizovali tenisti aj fanúšikovia. Navyše, ak by to pretrvalo až do súčasnosti, riešilo by sa to tak, že okrem toho, že sa na grandslamoch hrá menej setov za rovnaké peniaze, ľahšie loptičky by stále podporovali argument menšej náročnosti.

Nedá sa zavďačiť všetkým Hoci väčšina hráčov by zmenu privítala, našli sa aj výnimky. "Neviem, prečo Iga a ďalší chceli zmenu. Dúfam, že je šťastný," vyjadril sa Ons Jabeurová s boľavým ramenom počas Masters v Cincinnati. Markétu Vondroušovú stála zmena dlhšiu účasť na US Open a dosť možno aj pre loptičky zaťažujúce jej zápästie musela skrátiť rozlúčkovú štvorhru Báry Strýcovej. Skutočným problémom však pravdepodobne nebude prechod na ťažšie tenisové loptičky. Hráčky si na ne mali možnosť zvyknúť počas rokov, aj keď nie počas náročného "US swingu" (obdobie pred US Open).

Čo je teda rozhodujúcim faktorom? Každá myšlienka je výnimkou z pravidla nemyslieť. Kým WTA sa ani nepokúšala myslieť, ATP vytvorila myšlienku a vymanila sa z pravidla nemyslieť, ako o ňom hovoril francúzsky básnik a esejista Paul Valéry. Oficiálna loptička ATP Tour existuje - teda aspoň na papieri. Tou vyvolenou je Dunlop AO. Takže celý rok hráte s loptičkou Dunlop a je pokoj? Nuž, bol by, ale turnaje nemajú povinnosť hrať s touto loptičkou. Takže niekedy sa hrá s Dunlopom, niekedy s Wilsonom, niekedy s Headom, Wimbledon so Slazengerom, zoznam by bol naozaj dlhý.

A všetko je to znova a znova o peniazoch, pretože jednotlivé podujatia majú právo uzavrieť sponzorskú zmluvu s výrobcom loptičky. "Na okruhu sú loptičky, s ktorými by sa nemalo hrať. Nie sú dostatočne kvalitné. Potom vidím chlapcov na ďalšom turnaji a ich ramená a ruky sú zničené. Ovplyvňuje to ich schopnosť trénovať," upozorňuje na problém tréner Huberta Hurkacza Craig Boynton. Niekedy loptičky jednoducho nevydržia ani tých deväť gemov, po ktorých sa tradične menia (najprv po siedmich gemoch na začiatku duelu, potom po deviatich), a to už je problém. Navyše, keď hráči stále musia meniť štýl hry podľa toho, koľko zápasov majú loptičky za sebou, nepridáva to na fyzickej pohode. Na nedávnom turnaji v Pekingu rozvírili vody loptičky Head Tour, ktoré Daniil Medvedev prirovnal ku grapefruitu, s ktorým sa nedá zahrať víťazný úder.

Vzniká nám tu ovocný šalát, pretože Dunlop v januári nazval loptičky jablkami. Hráči však jednohlasne nepreferujú rovnaké značky a typy, takže bude náročné zvoliť jednotnú. Navyše, ATP na to nemá žiaden názor.

"Nevidel som, že by ATP vydala vyhlásenie na základe sťažností hráčov. To je pre mňa nepochopiteľné," povedal Novak Djokovič, ktorý nebojácne podporuje stanovisko hráčov. Kto zozbiera všetky loptičky? A že by to bola zbierka, keby niekto zbieral loptičky zo všetkých turnajov. Toto kolo šťastia prestalo prinášať jackpot a odnášajú si to tenisti aj tenistky. Bez nich by boli loptičky bez akéhokoľvek využitia. Striedať tri rôzne tenisové loptičky za tri týždne, ako to zažil Taylor Fritz, je nezmysel. Podľa slov Stefanosa Tsitsipasa to cítiť najmä na tvrdom povrchu.

Rovnakej loptičky sa hráč pravdepodobne nedočkajú a ani to nejde. Paradoxne, situácii by možno aj ublížil, pretože sa zatiaľ nedá vyrobiť univerzálna loptička na všetky povrchy. Ideálnou možnosťou by boli tri typy loptičiek v závislosti od typu povrchu. To by už zmysel dávalo.