Mladé tenistky sú majsterky Európy. Pomáhala im aj slovenská legenda

"Ďakujem Ninke za výborný týždeň, veľmi som si to užila. Dokázali sme, že napriek tomu, že sme dlho nehrali spolu, stále sa dobre poznáme," povedala Daubnerová.

Nikola Daubnerová a Nina Vargová triumfovali vo štvorhre na šampionáte hráčok do 18 rokov vo švajčiarskom Klostersi.

Daubnerová bojovala o medailu aj v dvojhre, no nad jej sily bola vo štvrťfinále jednotka pavúka a neskoršia víťazka turnaja Victoria Jimenezová Kasintsevová z Andorry, ktorej podľahla 2:6, 7:5, 4:6.

"Po prvom sete prvého zápasu sme si vstúpili do svedomia. A potom sme nastúpili veľmi koncentrovane. V semifinále sme si začali uvedomovať, že by sme mohli vyhrať," vysvetlila.

"Svoj výkon sme zlepšovali každým zápasom. A išla som do turnaja s najvyššími očakávaniami," zhodnotila Vargová.

Mladým Slovenkám pomohla aj trénerka a bývalá deblová špecialistka Janette Husárová. "Poprosili sme ju, aby nám dala cenné rady. Dievčatá sú odmalička dennodenne spolu, ale až na ME sme ich dali dokopy," povedal tréner Daubnerovej a Vargovej, Martin Zathurecký.

O titul majsterky Európy bojovala v nedeľu aj Mia Pohánková v kategórii dievčat do 14 rokov. Deviata nasadená hráčka však v českom Moste podľahla domácej turnajovej jednotke Alene Kovačkovej 7:5, 2:6, 4:6.

"Finále bolo veľmi dramatické, začali sme ho hrať v sobotu, ale za stavu 2:0 a 40:15 ho prerušili pre dážď, museli sme dohrávať v nedeľu poobede. Dievčatá to dotiahli do úspešného konca.

So Soňou Depešovou zároveň získala aj bronz vo štvorhre. "Každý zápas bol lepší a lepší, snažila som sa bojovať za každú cenu, aj keď som prehrala prvý set.

Štvrťfinále aj semifinále som obrátila, vo finále som viedla po prvom sete, snažila som sa to dotiahnuť do úspešného konca, ale nepodarilo sa to. Súperka bola o pár loptičiek lepšia," uviedla Pohánková.

Úspech svojich zvereniek vyzdvihol na pondelňajšej tlačovej konferencii tiež reprezentačný tréner mládeže Rudolf Horváth. "Pohánkovej finálová účasť bola nesmierne prekvapenie a je to krásny výsledok, ktorý dosiahla," hovoril.

"V trojhodinovej bitke proti európskej jednotke odovzdala na kurte všetko, čo vedela. Bola to perfektná prezentácia slovenského tenisu na medzinárodnom fóre," dodal.