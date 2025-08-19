    Bývalá britská tenisová jednotka ukončila kariéru. Má stále len 30 rokov

    Na archívnej snímke z 3. januára 2023 britský tenista Kyle Edmund.
    Na archívnej snímke z 3. januára 2023 britský tenista Kyle Edmund. (Autor: TASR/AP)
    19. aug 2025
    Bol súčasťou britského tímu, ktorý ovládol Davisov pohár v roku 2015.

    LONDÝN. Kyle Edmund, bývalá britská tenisová jednotka, oznámil vo veku 30 rokov koniec aktívnej kariéry. Zranenie kolena a následné tri operácie ho vyradili z hry na takmer dva roky.

    „Uplynulých päť rokov si vyžiadalo svoju daň - tri operácie a ďalšie zranenia. Moje telo mi hovorí, že dosiahlo svoj limit.

    Keď sa obzriem späť, môžem povedať, že som vo svojej kariére odovzdal naozaj všetko a zo všetkých síl som sa snažil dostať späť tam, kde som bol. Vôbec nič neľutujem,“ citovala agentúra AP Edmundovo vyhlásenie.

    VIDEO: Najlepšie údery Kylea Edmunda

    Edmund vyhral dva turnaje ATP a v roku 2018 sa stal druhým Britom po Andym Murraym, ktorý sa prebojoval do semifinále Australian Open.

    Bol súčasťou britského tímu, ktorý ovládol Davisov pohár v roku 2015.

    Na archívnej snímke z 3. januára 2023 britský tenista Kyle Edmund.
    Na archívnej snímke z 3. januára 2023 britský tenista Kyle Edmund.
    Bývalá britská tenisová jednotka ukončila kariéru. Má stále len 30 rokov
    dnes 08:49
