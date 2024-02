Kto si počká, ten sa dočká? Nikdy neviete, kedy príde životný úspech

Buďme ale pozitívni, čo väčšinou byť nevieme, lenže v tenise je to potrebné ako nikde inde. Avšak, priznajme si, že v živote je to nemenej dôležité.

No a to môže byť, nedajbože, ešte poriadne ďaleko. Pokiaľ si myslíte, že jedna prehra Djokoviča odrovná, tak ste na veľkom omyle.

Už sa nemôže stať, ako v roku 1974, že organizátori zakážu nastúpiť 15-ročnej tenistke do ďalšieho kvalifikačného kola. Vtedy si to odskákala Natasha Chmyrevová.

Niekomu to nedovolí psychika, niekomu súperi, niekomu zranenie. Napríklad už spomínaný Medvedev už dávno do novej generácie nepatrí. Je to skvelý hráč s mnohými výhrami a rekordnými zápismi medzi rovesníkmi.

Na konci roka 2015 ukončila kariéru Flavia Pennetová po tom, čo získala vo veku 33 rokov svoj prvý titul z turnaja veľkej štvorky v New Yorku. Pokračovať by sme mohli donekonečna.

Aká to krádež od rodáka zo Škótska voči veľkej trojke, že sa nehanbí. Obaja naviac dodnes prezentujú svoju dušu bojovníka, aj keď by už nikomu nemuseli nič dokazovať.

Stále má však len jeden grandslamový titul, a tak sa spoločne s niekoľkými hráčmi, medzi ktorých patrí aj Zverev, zapíše do histórie ako ten, ktorý si na úspech musel počkať.

Takých hráčov bolo mnoho a ich príbehy sú o to silnejšie. Nevzdali sa a ukázali lásku k tenisu a nekonečné odhodlanie.

"Teraz snívam viac než kedykoľvek inokedy, asi nie dnes, ale celkovo v živote. Povedal by som, že už to nie je dieťa, ktoré sníva. Som to teraz ja sám, 27-ročný človek, ktorý má sen a robí všetko, čo je možné, pre svoju budúcnosť a prítomnosť. To sa mi páči.

Preto som sa dostal až do finále. Chcel som vyhrať. Bol som blízko. Bol som naozaj blízko... alebo nie? Ťažko povedať, ale nebolo to ďaleko," zneli slová Medvedeva po piatom prehratom grandslamovom finále, už druhom po vedení 2:0 na sety.