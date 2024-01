Čas ukončiť kariéru? U 43-ročného Inda to neplatí, stane sa najstaršou svetovou jednotkou

Bopanná hrá na Australian Open po boku domáceho Matthewa Ebdena. Rodák z Bengalúru sa posunom do čela rebríčka zapíše do histórie.

MELBOURNE. Má 43 rokov a za svoju kariéru hral dve grandslamové finále v mužskej štvorhre a pridá aj tretie. Indický tenista Rohan Bopanná namiesto odchodu do dôchodku láme rekordy.

Indicko-austrálska dvojica zažíva podarený štart sezóny. Tento rok odštartovali postupom do finále na turnaji v austrálskom Adelaide. V boji o trofej ich zdolal tretí nasadený pár Ram/Salisbury v troch setoch 7:5, 5:7, 11:9.

Vo štvrťfinále zdolali šiesty nasadený pár Gonzalez/Molteni a triumfom si zaistili posun do čela svetového rebríčka. Bopanná naviac v Austrálii prvýkrát prešiel do semifinále.

V prvom sete pritom prehrávali už 0:5 a odvrátili setbal. V ďalšom priebehu však až do semifinále nestratili ani set.

VIDEO: Rohan Bopanná a Matthew Ebden po postupe do finále

Zostal som, ďalej som bojoval a tvrdo pracoval. Mám po boku skvelého partnera. Myslím si, že konzistentný rok, ktorý sme mali vlani, je ten dôvod. Pomohlo mi to dostať sa do tejto fázy," povedal šťastný Ind.

"Myslím si, že je to sen každého hráča. Bol to môj sen. A najmä, keď tento šport hráte niekoľko desaťročí. Dostať sa na pozíciu svetovej jednotky, myslím, ukazuje moju vytrvalosť v tomto športe.

"Aby som bol úprimný, ešte mi to úplne nedošlo. Myslím si, že indický tenis to potreboval. Nemáme veľa vychádzajúcich tenistov. Šport sa u nás dostáva hore pomaly. Myslím si, že to bude inšpirovať veľa ľudí. Nie len v tenise, ale všeobecne ľudí po celom svete," dodal.