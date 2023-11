Je grandslam stokrát dôležitejší? Známy tréner spochybňuje význam olympijského turnaja, Djokovič oponuje

Bez olympijských hier by si väčšina z nás nevedela predstaviť svet športu, hoci pozor na slovo väčšina. Väčšinou sa neoplatí hovoriť za viac ľudí. Sakra, zase tá väčšina.

Áno, v Tokiu v roku 2021 sa predstavilo 191 tenistov a tenistiek (je to len odrobinka z celkového počtu hráčov v rebríčku) v piatich kategóriách, ale niekoľko hráčov, ktorí v Tokiu chceli štartovať, bolo zranených a zbytok by sa na olympiádu tiež rád pozrel, ale všetci tam hrať nemôžu.

To, že tam väčšina profesionálov nehrá, neznamená, že sa tam o štyri roky nepozrie niekto ďalší. Práve naopak, pod piatimi kruhmi sa určite objavia nové tváre. Keby pre nich olympiáda nebola dôležitá, tak by na ňu nešli.

Asi nepôjdu na kurt s tým, že musia. No aj takí tenisti a tenistky by sa našli. Ako raz povedal Lotyš Ernest Gulbis, olympiáda je "tenisová turistika". Body do rebríčka a peniaze za ňu nie sú.

"Súhlasím s Patrickom (Pozn.: Mouratoglouom) v tom, že prístup väčšiny tenistov k olympiáde, najmä tých nižšie postavených, nie je rovnaký ako ku grandslamom," uznal Novak Djokovič, ktorý však inak s vyjadrením francúzskeho trénera nesúhlasí.