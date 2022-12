Finalista z roku 2020 sa vracia na Australian Open. Thiem dostal voľnú kartu

MELBOURNE. Rakúsky tenista Dominic Thiem sa predstaví v hlavnej súťaži na januárovom úvodnom grandslamovom turnaji sezóny Australian Open vďaka voľnej karte od organizátorov.

Dvadsaťdeväťročný finalista podujatia v Melbourne z roku 2020 sa v druhej polovici uplynulej sezóny vrátil do akcie po deviatich mesiacoch od zranenia zápästia, no nestihol sa kvalifikovať do hlavnej súťaže AO 2023.



Thiem sa po návrate na kurty posunul z 350. na 102. miesto svetového rebríčka ATP vo dvojhre. Zvíťazil v 22 zo svojich 33 zápasov v tomto roku a prebojoval sa do semifinále turnajov ATP vo švajčiarskom Gstaade, španielskom Gijóne aj belgických Antwerpách.