Jamrichovú na Australian Open nezastavilo ani zranenie. Zvíťazila s trhlinou v brušnom svale

"Mala som s brušným svalom problémy od 3. kola v Melbourne, snažila som sa však na to nemyslieť. Boľavé miesto som si zatejpovala a užívala som Voltaren. Počas duelov som cítila taký adrenalín, že som si vôbec nepripúšťala, že som limitovaná nejakým zranením," uviedla Jamrichová po návrate domov na tlačovej konferencii Slovenského tenisového zväzu.

"Najprv som to vôbec nevedela. Môj tréner Janko Matúš mi potom povedal, že to bolo isté už po semifinále, ktoré bolo pre mňa najťažšie na celom turnaji. To bol asi jediný zápas, v ktorom som pociťovala nejaký tlak. Ináč som sa cítila na kurte výborne. Pomohlo mi aj to, že sme s trénerom prišli do Austrálie skôr, aby som sa adaptovala na čas a počasie, keďže v Melbourne bolo leto."

"Určite to bude veľký zážitok. Ten som mala aj počas finále, keď som nastúpila na dvorec Roda Lavera, na ktorom dosiahol najväčšie úspechy môj obľúbenec Roger Federer. Určite mi pomohlo, že vlani som na Australian Open vyhrala štvorhru."

Jamrichová sa teší, že ako juniorská šampiónka dostane v roku 2025 voľnú kartu do kvalifikácie ženskej dvojhry.

Matúš: Medzi juniorkami sme dosiahli strop

Jej tréner prežíval každý fiftín veľmi intenzívne.

"Veľmi som želal Renátke úspech, lebo som vedel, že na to má. Súperky nemali proti nej čo stratiť, no ustála to. Dosiahli sme strop, vyššie sa už v juniorskom svetovom rebríčku ísť nedá.

Chcel by som sa poďakovať Slovenskému tenisovému zväzu a jeho generálnemu sekretárovi pánovi Igorovi Moľkovi za to, že sa počas pandémie Renátky ujali. Keby nie, asi by o nás nikto nevedel.

Videli, že Renátka má potenciál. Som rád, že sa ukázalo, že to bolo správne rozhodnutie," zdôraznil Matúš.