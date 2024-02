Najväčší titul získala so zranením. Je génius a éterická bytosť, chváli Jamrichovú tréner

„Bol to veľmi dobrý týždeň. Ani neviem, čo mám povedať. Každý zápas sa mi hral super. Od prvého kola po finále. Nepociťovala som žiadny tlak. Cestovala som tam so skvelými spomienkami z minulého roku. Bol to môj prvý grandslam, na ktorom sa mi poradilo niečo uhrať. Mám naň super spomienky,“ opisovala s úsmevom.

„Stále som čakala ďalšiu loptičku alebo ďalší gem. Išla som stále od zápasu k zápasu a po finále som si ani neuvedomila, že už je koniec. Veľmi dlho som nevyhrala turnaj. Bolo to veľmi dávno a bol to pre mňa nový pocit. Neverila som, že som vyhrala,“ spomínala.

Najťažším momentom pre ňu bolo semifinále. V treťom sete za stavu 3:3 sa rozhodovalo o výsledku. Jamrichová však dokázala Japonku Koikeovú zdolať.

„Bol to zlomový zápas. Pre Renátku to bolo ako malé finále. Mala spomienku z New Yorku a z Wimbledonu, kde to nezvládla a teraz hrala tento zápas ako finále. Mala zdatnú súperku a dokázala zápas otočiť,“ chválil ju tréner Ján Matúš.

„Počas celého turnaja som trochu bilancoval, prechádzal som si našu spoluprácu. Pozeral som videá ako sme počas pandémie hrali pred jej domom na ulici. Bolo prelomové, že Renátu vtedy vzali do NTC. Videli v nej potenciál a som rád, že sa to ukázalo ako správne rozhodnutie,“ doplnil.

Bolesť im zobrala vietor z plachiet

Po Australian Open jeho zverenka nastúpila na turnaji WTA v Burnie. Už zápas v prvom kole však musela skrečovať. Trápilo ju pichanie v brušných svaloch a bolesť bola nepríjemná.

Magnetická rezonancia po návrate potvrdila 8-milimetrovú trhlinu v brušnom svalstve.

„Bolelo ma to od tretieho kola na Australian Open, takže som vyhrala pravdepodobne s natrhnutým bruchom. Teraz si kvôli tomu dám pauzu. Potrebujem sa doliečiť, aby som na to zbytočne netlačila,“ vraví Jamrichová.