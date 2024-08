Na US Open zažil najkrajšie momenty kariéry. Thiem sa lúčil so slzami v očiach

NEW YORK. Rakúsky tenista Dominic Thiem neuspel v 1. kole grandslamového turnaja US Open, s trinástym nasadeným hráčom, Američanom Benom Sheltonom prehral 4:6, 2:6, 2:6.

"Chcel by som sa poďakovať všetkým za podporu. Pred desiatimi rokmi som štartoval na US Open prvýkrát, na dvorci Arthura Ashea som zažil najkrajšie momenty v kariére. Keď som v roku 2020 celkovo triumfoval vo Flushing Meadows, bolo to také zvláštne,“ so slzami v očiach povedal Thiem, ktorý okrem US Open 2020 ovládol aj 16 ďalších turnajov v singli.