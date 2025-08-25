Najdlhšie žijúca wimbledonská šampiónka zomrela. Trojnásobná víťazka bola členkou Siene slávy

LONDÝN. Trojnásobná víťazka Grand Slamu a najdlhšie žijúca wimbledonská šampiónka v ženskej dvojhre Angela Mortimerová Barrettová zomrela vo veku 93 rokov, informovala v pondelok WTA.
Britka Mortimerová Barrettová, ktorá bola čiastočne nepočujúca, vyhrala v roku 1955 Francúzske majstrovstvá (dnes známe ako Roland Garros), v tom istom roku získala aj titul vo štvorhre žien vo Wimbledone spolu s partnerkou Anne Shilcockovou.
O tri roky neskôr triumfovala na Austrálskych majstrovstvách (neskôr premenovaných na Australian Open) a v roku 1961 získala titul vo wimbledonskej dvojhre.
„Počula som potlesk publika, ale veľa iného nie. Myslím, že mi to pomohlo sústrediť sa, keďže som vylúčila rozptyľovanie. Keď dnes počujem hráčov hovoriť, že musia počuť loptičku, usmejem sa. Ja som nemohla,“ povedala neskôr Mortimerová Barrettová.
Mortimerová Barrettová, ktorá ukončila kariéru v roku 1967, bola v roku 1993 uvedená do Tenisovej siene slávy. Bola manželkou bývalého tenistu a komentátora Johna Barretta.
„Barrettovci sú jedným z iba dvoch manželských párov, ktorí boli prijatí do Siene slávy za svoje individuálne úspechy – spolu s Andrem Agassim a Steffi Grafovou,“ uviedla WTA.