Sme veľmi spokojné s výsledkom, vraveli. Slovenské plavkyne skončili na MS v top 20

V stredajšej kvalifikácii sa síce spomedzi 38 dvojíc neprebojovali do finále, no podľa viceprezidentky Slovenskej plaveckej federácie (SPF) pre Veroniky Strapekovej išlo o výborný výsledok.

Na OH do Paríža sa môže kvalifikovať len 18 párov sveta. Kľúč kvalifikácie je dosť náročný a kedže automaticky postupuje 5 párov z kontinentov, je to veľmi ťažké sa tam prebojovať.

Toto sa nám, bohužiaľ, nepodarilo. Napriek tomu sme veľmi šťastné, dievčatá podali výborný výkon," uviedla Strapeková.

Číňan Cung-jüan Wang triumfoval v skokoch z 3 m dosky na MS v plaveckých športoch v Dauhe.

Za svoj výkon získal 538,70 bodov, jeho krajan S'-y Sie zaostal o 22,60 bodov. Bronz získal Mexičan Osmar Olivera Ibarra.