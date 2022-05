Švajčiarom suverénne výkony v skupine k medaile nepomohli. Končia vo štvrťfinále

MS v hokeji 2022 - štvrťfinále

Ako prvý by sa mal v tamperskej Nokia Aréne hrať v sobotu od 13.20 SELČ duel domáceho výberu, druhé semifinále je na programe od 17.20 h. Časový harmonogram by mal krátko po štvrťfinálových zápasoch potvrdiť direktoriát turnaja.

Švajčiari pritom išli do štvrťfinále v pozícii jediného nezdolaného tímu na celom turnaji.

HELSINKI. Hokejisti USA postúpili do semifinále MS vo Fínsku. Vo večernom štvrťfinále v Helsinkách zdolali Švajčiarsko 3:0 a po roku sa opäť predstavia medzi najlepšou štvoricou.

Priebeh zápasu Švajčiarsko - USA na MS v hokeji 2022

I. tretina:

V úvode boli aktívnejší zámorskí hráči, ktorí niekoľkokrát preverili Genoniho, ale gólové šance si nevypracovali. Príliš im nešla ani prvá presilovka v zápase, no so šťastím sa im podarilo skórovať.

Meyers sa chcel natlačiť pred bránku a puk sa odrazil o nohy Thürkaufa do siete - 0:1. Švajčiari sa len ťažko presadzovali, nedarilo sa im prechádzať cez dobre pokryté stredné pásmo a za trinásť minút vystrelili na bránku len raz.

V 14. minúte Peeke tvrdo dohral Corviho a ten vletel do mantinelu. Na ľade sa objavila aj krv, ale nevylučovalo sa. Švajčiari boli úplne mimo rytmu a v 17. minúte sa dopustili obrovskej chyby.

Egli si nedal pozor na rozbehnutého Gaudettea, poriadne ho neodstavil, navyše proti nemu vyštartoval Genoni, ale americký útočník v páde dokázal dotlačiť puk do siete - 0:2. Najväčšia švajčiarska akcia prišla chvíľu nato, no Meier to v prečíslení 2 na 1 zobral na seba a netrafil bránku.