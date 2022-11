Ôsmy deň MS: Spoločná modlitba Maročanov a Medzera, čo spasila Nemcov

Kostarika dala svoj prvý gól na turnaji hneď z prvého pokusu do priestoru bránky.

Výhrou 1:0 sa Kostarika prinajmenšom výsledkovo rehabilitovala po rekordnej prehre 0:7 so Španielskom. Japonci si môžu spytovať svedomie: mali 14 streleckých pokusov, z toho tri do priestoru bránky, no ani jeden nepremenili a senzačné víťazstvo nad Nemcami im takto môže vyjsť totálne nazmar.

Pesimista De Bruyne

„Nemáme šancu, sme už starí. Myslím si, že naša šanca bola v roku 2018. Máme dobré mužstvo, ale starne,“ odpovedal na otázku Guardianu ešte pred zápasom s Marokom hviezda belgickej reprezentácie Kevin De Bruyne.