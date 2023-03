Jány sa sústredí na MS, Tužinský na zisk olympijskej miestenky

Nemá istú miestenku, hoci aktuálne vedie svetový renking, čo by mu v tejto chvíli zaručovalo účasť na olympiáde. Avšak tento rebríček sa bude brať do úvahy až na konci júna budúceho roka.

Pokým Jány vo vzduchovej puške 10 m získal striebornú medailu a zabezpečil si aj miestenku na OH 2024 do Paríža, tak Tužinský šiestym miestom vo vzduchovej pištoli o účasť na olympiáde musí ešte zabojovať.

„Každý športovec sa túži dostať na olympijské hry, zamrzelo ma, že som sa nedostal do súboja o olympijskú miestenku, ale je to v našej disciplíne nabité. Je to aj o šťastí, lebo pretekárske pole je široké, všetci vedia strieľať.

„Tréningy neukazovali, že by som bol v extra forme. V kvalifikácii som mal aj šťastie, ale postúpil som do finále a som rád, že som to udržal tak, ako som to udržal.

Som veľmi spokojný. Vo finále sa mi strieľalo lepšie, zo začiatku som si urobil náskok, čo som zužitkoval v posledných piatich ranách. Na víťazného Nemca Ulbricha som nemal. Vyhral kvalifikáciu, vyhral aj duel o konečnú priečku.

Bolo vidieť, že má formu a strieľal perfektne,“ vyjadril sa k striebornému úspechu Patrik Jány, ktorého teší, že sa už nemusí naháňať za olympijskou miestenkou, k čomu dodal: „Sústredím sa teraz najmä na svetový šampionát.

Pôjdeme však v máji aj na Svetový pohár do Baku, pretože práve na tej istej strelnici sa konajú majstrovstvá sveta. Chceme si to tam vyskúšať a aj potrénovať. Následne bude príprava smerovať k Európskym hrám, ktoré sú v Poľsku koncom júna.

Potom budeme mať trošku voľno a následne sa začneme pripravovať na augustový svetový šampionát. Takto sa viem aj vo väčšom pokoji pripraviť na olympiádu.“