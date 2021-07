Rehák-Štefečeková vedie kvalifikáciu, predviedla skvelý výkon

TOKIO. Slovenská športová strelkyňa Zuzana Rehák-Štefečeková fantastickým spôsobom zvládla tri kvalifikačné kolá v disciplíne trap.

V stredajšej časti kvalifikácie ako jediná nespravila ani jednu chybu, a tak jej so streleckým zápisom 75 bodov patrí po strede priebežná prvá priečka.

Strieborná medailistka z OH 2008 v Pekingu a OH 2012 v Londýne má veľkú šancu na postup do finále, ktoré je na programe vo štvrtok o 7:30 SELČ. Do neho postúpi šesť najlepších z celkovo 26 strelkýň.