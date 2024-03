Finále zvládli s prehľadom. Novými majstrami Slovenska sa stali Šereda a Labošová

"Nešiel som na domáci šampionát s víťaznými ambíciami. Pre mňa to bola príprava na finále play off extraligy družstiev. Najťažší duel bol určite v semifinále proti Pištejovi. Vo finále sa ma Arpáš snažil zdolať cez kondíciu, ale ja som sa necítil až tak unavený, aby sa mu to podarilo.

Je to skôr smutné, ako pekné, že sedem rokov netrénujem a dokážem vyhrať majstrovstvá SR," povedal po finále Peter Šereda v tlačovej správe SSTZ.

Labošová vo finále narazila na jednotku "pavúka" Tatianu Kukuľkovú, nad ktorou vo vyrovnanom dueli vyhrala 4:2. Zaujímavosťou je, že aj svoj prvý titul získala po výhre nad Kukuľkovou.

"Samozrejme, veľmi sa teším. Momentálne som ešte v strese a celá sa trasiem, lebo každý náš vzájomný zápas - obzvlášť na majstrovstvách Slovenska - sa nesie v tomto duchu. Mám radosť, lebo som potvrdila, že v našich konfrontáciách na domácom šampionáte mám lepšiu bilanciu.

Je náročné hrať proti Táni, s ktorou sa poznáme odmalička, odohrali sme spolu stovky zápasov," uviedla Labošová, ktorá hráva vo francúzskom klube Quimper Cornouaille TT.

Obhajkyňa titulu Barbora Balážová na MSR neštartovala pre účasť na turnaji WTT Feeder v libanonskom Bejrúte.