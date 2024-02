Začína sa boj o Paríž. Slovenskí stolnotenisti si chcú na MS priblížiť olympijský sen

BRATISLAVA. Slovenské stolnotenisové reprezentácie v pondelok popoludní odcestujú na 56. majstrovstvá sveta družstiev v Pusane (16. - 25. februára) s cieľom priblížiť sa účasti na olympiáde v Paríži. Kórejská republika bude hostiteľom svetového šampionátu vôbec prvýkrát v histórii. V oboch kategóriách sa predstaví štyridsať reprezentačných tímov rozdelených do ôsmich skupín po päť účastníkov. Na predchádzajúce MS v čínskom Čcheng-tu v roku 2022 dosiahli zverenky Jaromíra Truksu historický úspech v podobe prieniku do štvrťfinále.

Zopakovať tento výsledok sa budú snažiť aj so zvýšenou motiváciou, ktorou by bol v prípade štvrťfinálovej účasti zisk miestenky na blížiace sa OH 2024 v Paríži. "Naša predchádzajúca štvrťfinálová účasť nám pomohla k lepšiemu postaveniu vo svetovom rebríčku. Po MS nám však tieto body vypadnú, preto potrebujeme ďalší dobrý výsledok. Základ je postúpiť zo skupiny. Minimálne však chceme uhrať osemfinále a potom sa uvidí. Keby sme zopakovali štvrťfinále, bol by to ešte väčší úspech ako minule," uviedol v tlačovej správe SSTZ Truksa, ktorého hráčky budú v 3. skupine čeliť tímom Nemecka, Poľska, Nigérie a Mexika.

Zľava Ema Labošová, Barbora Balážová, Tatiana Kukoľková a tréner Jaromír Truksa. (Autor: TASR)

Postup do vyraďovacej časti si zaistia prvé tri tímy z ôsmich skupín, pričom ich víťazi budú priamo nasadení do osemfinále. Družstvá na 2. a 3. priečkach budú o najlepšiu šestnástku bojovať vo vzájomných dueloch. Do vyraďovacej časti sa bude chcieť dostať aj kvarteto mužov SR, ktoré vyžrebovali do 6. skupiny so súpermi zo Švédska, Hongkongu, Portorika a Srbska. „Postup zo základnej skupiny je náš cieľ. Švédi sú favoriti. Keby sme ich zdolali, boli by sme nadšení. Podstatné je byť do 3. miesta, hoci čím vyššie skončíme, tým lepšie pre nás. Podľa papierových predpokladov sme silnejší ako Srbi a Portoričania, ale nikoho nemôžeme podceniť. Na tejto úrovni je konkurencia vyrovnaná a vždy môže niekto prekvapiť," tvrdí tréner slovenskej mužskej reprezentácie Szilárd Csölle.