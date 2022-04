S efektivitou problém nemajú. Dali už sto gólov a hrajú pre radosť

BRATISLAVA. V slovenských futbalových súťažiach mužov figurujú momentálne tri mužstvá, ktoré už v tejto sezóne prekonali stogólovú hranicu. Hráči FK Veča dali v 22 zápasoch 107 gólov, futbalisti béčka TJ Tatran Čierny Balog skórovali v 20 zápasoch 102-krát, kým TJ Družstevník Horné Semerovce má na konte po 22 zápasoch 101 presných zásahov. 107 gólov, 750 rokov FK Veča je v VII. lige ObFZ Galanta na prvom mieste. Pred druhými Vlčanmi má náskok šesť bodov. Veča dala až v štyroch zápasoch desať a viac gólov: Vinohrady nad Váhom zdolala vonku 10:0 a doma 14:2, nad Žihárcom vyhrala 11:3 a Betonáris Šaľa zdolala 10:2.

„Máme v našej súťaži najskúsenejší a najstarší tím, takže asi preto sme takí efektívni. Pri tých veľkých víťazstvách bola forma nášho mužstva bola vynikajúco načasovaná,“ uviedol pre Sportnet predseda klubu Luboš Karas. Podľa neho najlepší zápas odohralo jeho mužstvo doma s Vlčanmi, keď veľkého rivala zdolalo 3:0. „Gólov síce nepadlo veľa, ale je to aj o kvalite súpera. Bol to najkvalitnejší zápas sezóny,“ dodal. Ich tretí vzájomný zápas (súťaž sa hrá trojkolovo) je na programe v poslednom kole, možno to bude zápas o prvé miesto.

„O postupe sme sa ešte nerozprávali, ale každopádne by sme chceli vyhrať našu súťaž,“ zdôraznil predseda klubu. „Máme trošku prestarnuté mužstvo. Chalani si chcú schuti zahrať, vzhľadom na ich vek ich to už až tak neťahá do vyššej súťaže. Tam už je to náročnejšie na kondičku aj na tréningovú dochádzku,“ tvrdí Luboš Karas. Najstarší člen kádra, Ronald Ferencei má 47 rokov. „Celkový vek mužstva je 750 rokov. Aj naši najlepší strelci sú starší hráči, Ladislav Vencel bude mať tento rok štyridsať a Miro Andódi je po štyridsiatke. Sú to kvalitní hráči, ktorí hrali vo vyšších ligách,“ vravel Karas. Vencel je s 22 gólmi najlepším strelcom mužstva, Adrián Szabó dal 20 gólov a Miroslav Andódi 19. Tabuľka VII. ligy Galanta - Šaľa:

Keď hrá Balog, tak hrá Balog Čierny Balog sa môže pýšiť svetoznámym štadiónom. Zábery o prejazde parného vláčiku medzi tribúnou a ihriskom sa pred niekoľkými rokmi stali virálnymi.

Diváci sa však bavia aj samotným futbalom. V jednej z najväčších obcí Slovenska fungujú v dvoch kluboch tri mužstvá dospelých. Rezerva TJ Tatran Čierny Balog kraľuje II. triede ObFZ Banská Bystrica a nastrelila súperom už 102 gólov. „Darí sa celému mužstvu. Najviac Michalovi Muránskemu, kto už dal 32 gólov, ale v strede zálohy máme 54-ročného Ivana Zeleného, kto v poslednom období tiež takmer v každom zápase skóruje,“ uviedol tréner mužstva Martin Kováčik.

Pred druhým Tajovom má béčko Čierneho Balogu 12-bodový náskok. Postúpiť by však mohlo len vtedy, ak by postúpilo aj áčko, ktoré hrá o súťaž vyššie. To je momentálne na treťom mieste, hoci v každom ročníku má postupové ambície a bojuje o špicu. Konkurencia je však veľká a za Čierny Balog hrávajú iba domáci. „Keď hrá Balog, tak hrá Balog. U nás v áčku aj v béčku sme všetci do jedného Baločania. Kým u niektorých našich súperov možno sú iba dvaja-traja z danej obce,“ vyhlásil Kováčik.

Áčko a béčko často hrá v jeden deň, no vždy bolo dostatok hráčov v oboch tímoch. „Nikdy sa nestalo, že by sme museli stretnutie odkladať, alebo by sme nevycestovali,“ zdôraznil tréner. Za to ich súperi zvažujú, či sa im neoplatí viac kontumačná prehra 3:0, ako dostať vysokú nádielku. Najvyššie víťazstvo béčko Tatrana zaknihovalo proti Hiadeľu, vyhralo 18:1. „Cez polčas som hostí musel prehovárať, aby zostali, nech sa už ten zápas dohrá,“ spomínal Martin Kováčik. Tabuľka II. triedy ObFZ Banská Bystrica:

Nové posily zabrali TJ Družstevník Horné Semerovce je momentálne v VII. lige ObFZ Levice na druhom mieste so 60 bodmi. Lídrom je TJ Klas Beša. V efektivite hráči Horných Semeroviec kraľujú: dali už 101 gólov. Najlepší strelec mužstva, Lukáš Páchnik je zároveň s 38 gólmi aj najlepším strelcom súťaže. „Snažili sme sa dať dokopy tím, ktorý by mohol postúpiť. Priniesli sme dvoch útočníkov, Páchnika a Mareka Dankoviča, ktorí spolu dali takmer šesťdesiat gólov,“ vravel pre Sportnet predseda klubu Alexander Menyhért.

„Už aj v minulých ročníkoch sme hrali pekný kombinačný futbal, no mali sme problémy v koncovke. V tejto sezóne sa to našťastie prelomilo,“ dodal. Vlani v Beši prehrali Horné Semerovce tesne 2:3. „Hralo sa pred krásnou návštevou, bolo tam štyristo-päťsto ľudí. V týchto nižších ligách sa to nestáva každý deň. Bešu privítame doma v predposlednom kole, veríme, že sa nám podarí ich predbehnúť,“ vyhlásil prvý muž klubu.