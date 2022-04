Vyhrali súťaž, nedostali ani diplom. Pekné gesto spravili fanúšikovia

ČIERNY BALOG. Bola to hra mačky s myšou. Rekordné víťazstvo zaznamenali futbalisti TJ Tatran Čierny Balog B, ktorí TJ Partizán Hiadeľ rozstrieľali v druhej triede ObFZ Banská Bystrica 18:1. „Hostia chceli v prvom polčase odísť z ihriska a zápas ukončiť. Presvedčili sme ich však, aby dohrali,“ prezradil útočník TJ Tatran Čierny Balog B Michal Muránsky. Tak vysoko nikdy nevyhrali Kanonier Balogu strelil v zápase osem gólov, čo sa mu v živote nepodarilo. „Netreba si klamať, súper bol dosť slabý. Napriek tomu si všetky góly vážim a som rád, že som pomohol tímu k rekordnej výhre,“ dodal.

Rezerva Čierneho Balogu takýmto vysokým rozdielom nikdy nevyhrala. „Za žiakov sme takéto kefy dostávali a teraz ich dávame,“ zasmial sa Muránsky a pokračoval: „Vraveli sme si, že súperovi naložíme, koľko sa do neho zmestí. Aby sme si spravili skóre. Polčas bol 9:0 a mohlo byť aj viac, pretože sme zahodili množstvo šancí. Taký je však futbal, ani profesionáli nepremenia všetko.“ Sú suverénnym lídrom Čierny Balog B je suverénne na prvom mieste tabuľky, pred druhým Tajovom má dvanásťbodový náskok.

„V minulej sezóne sme súťaž vyhrali, no nemôžeme postúpiť, pretože hlavný tím hrá o súťaž vyššie. Veríme však, že áčko zaberie, podarí sa mu postúpiť a do vyššej súťaže pôjdeme aj my. Rozhodne na to máme,“ tvrdí. Michal Muránsky strelil v aktuálnej sezóne už tridsať gólov. Na individuálne štatistiky však nemyslí. „Chcem len hrať pre radosť s kamarátmi. Sme skvelá partia, väčšinou chalani z dediny. Nikdy sa nehádame a vždy sa usmievame. A o tom by mal byť dedinský futbal. Ambície sú hrať dovtedy, kým ma bude telo poslúchať,“ prezradil.

Michal Muránsky s rodinou. (Autor: archív hráča)

Vyhrali, nedostali nič Prvé miesto v druhej triede ObFZ Banská Bystrica obsadila rezerva Čierneho Balogu aj v minulej sezóne. „Mrzí ma, že sme nedostali pohár ani diplom. Pekné gesto nakoniec spravili verní fanúšikovia, ktorí nám dali trofej vyrobiť. Viac by ma to však potešilo od zväzu. Je to síce iba posledná súťaž, ale aj my sa snažíme a bojujeme na ihrisku. Príde mi to tak, ako keby sa na nás zabudlo,“ uviedol.

Michal Muránsky hráva celý život len za rodnú obec. Vyrastal v ŠK Partizán Čierny Balog a dnes pôsobí v konkurenčnom TJ Tatran Čierny Balog. Čierny Balog má niečo cez päťtisíc obyvateľov, no tri tímy mužov je aj na takú veľkú obec úspech. „U nás na dedine je o futbal veľký záujem, na všetky zápasy chodí množstvo fanúšikov. Dokonca na stretnutiach vonku majú naši verní prevahu,“ tvrdí. Preslávil ich vláčik Ihrisko v Čiernom Balogu preslávil vláčik Čiernohorskej železnice, ktorý prechádza popri trávniku priamo cez zápasy miestnych tímov. „Je to svetový unikát, chodia k nám vďaka nemu turisti z rôznych kútov Európy. Točia si to, fotia. Neraz som tu videl Nemcov a dokonca Španielov. Je to pre nás výborná reklama. I keď my sme si na to už zvykli a nejako špeciálne to nevnímame,“ prezradil Muránsky.

(Autor: TJ Tatran Čierny Balog)

Miestny futbalový klub je zaujímavý aj tým, že zaň hrajú otcovia so synmi. Sú to napríklad Ivan Zelený starší a mladší, Jozef Kvietok a Matej Kvietok či Michal Kováčik a Dominik Kováčik. „Je jedno, kto spraví chybu, synovia musia otcov počúvať, nevyskakujú. Asi si to potom vysvetľujú doma,“ prezradil. Góly venuje dcére a priateľke Pri zostave rezervy Čierneho Balogu svieti aj ďalšie zaujímavé meno - Erik Pečovský. Ide o brata bývalého slovenského reprezentanta a ikony Fortuna ligy, Viktora Pečovského.