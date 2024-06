Lobotka očakáva od Rumunov defenzívny prejav. Sme Slováci, radi si to komplikujeme, hovorí

MAINZ. Rumunskí futbalisti prehrali v sobotu na EURO 2024 (ME vo futbale) v Nemecku prvý ostrý zápas po vyše dvoch rokoch. Informácie o EURO 2024 (prehľad) Ďalší ich čaká práve proti Slovákom a víťaz si s určitosťou zaistí postup do ďalšej fázy turnaja. Ťahúň "sokolov" Stanislav Lobotka očakáva od nadchádzajúceho súpera defenzívny futbal a snahu o brejky.

Rumuni neprehrali v kvalifikácii na ME ani jeden zápas a I-skupinu vyhrali s 22 bodmi. Do turnaja vstúpili prekvapivým víťazstvom 3:0 nad Ukrajinou, no v ďalšom podľahli favorizovanému Belgicku 0:2.

"Ja osobne som ich nesledoval v kvalifikácii, videl so ich iba včera v zápase proti Belgicku. Ukázali, že dobre bránia a majú jasne nastavené, ako budú hrať. Nie je to tím, ktorý chce na ihrisku dominovať, ale skôr dobre brániť a vyrážať do brejkov alebo čakať na chybu súpera," zhodnotil Lobotka nadchádzajúceho súpera Slovákov. Paralelu medzi balkánskym a svojím tímom odmietol: "My hráme trocha iný štýl, oni sú takí defenzívnejší a idú do bloku. Hrajú viacej loptu a idú do rýchlych brejkov. My viac riskujeme, keď stratíme loptu, môže to zostať otvorené. Keď to ale vyjde, môže z toho byť výhoda."

Aj slovenský tím inkasoval v predošlom stretnutí s Ukrajinou dvakrát (1:2). Chyby, ktoré viedli ku gólom, si rozobral v sobotu s trénerom Francescom Calzonom. "Ukázali sme si tam ten pressing, ako a kedy ho spúšťať. Niekedy hovoríme o detailoch, ktoré ani nie sú zvonku vidno. Hovorili sme si o tom, ako zostať kompaktní a čo robiť, aby s tým mal súper čo najväčšie problémy, aby prechádzalo čo najmenej lôpt," povedal Lobotka pre TASR.

Priznal aj to, že súčasný štýl Slovenska je kondične náročný: "Je to náročný futbal, ale keď chcete byť aktívni a dominantní, je to veľa o behaní. Štýl je veľmi náročný pre nás, ale rovnako aj pre súpera." Situácia v "éčku" je pred záverečnými dvoma zápasmi zamotaná. Na postup z tretieho miesta by mohli stačiť za určitých okolností tri body, no za iných je možné skončiť na poslednom mieste aj so štyrmi.