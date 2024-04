Weiss si pochvaľuje motiváciu hráčov. Je to niekomu ťažké vysvetliť, reagoval (Sportnet podcast)

Slovan triumfoval nad Podbrezovou 2:1, a to aj bez útočníka Gersona Rodriguesa, ktorý pred jarnou časťou prišiel na hosťovanie z Dynama Kyjev, sa nevrátil na Slovensko v čas. Tréner “belasích” Vladimír Weiss starší povedal: „Rodriguesa sme tu nemali, neprišiel (zo zrazu reprezentácie). To musím riešiť ja aj v klube, to sú disciplinárne veci. To sa nedá. Nemôžem uhnúť doľava či doprava. Pre mňa je prvoradé mužstvo.”

Čo sa týka zápasu, tak reakcie s trénerom Romanom Skuhravým nájdete v podcaste. Remíza sa zrodila v dueli medzi Ružomberkom a Dunajskou Stredou. V skupine o udržanie triumfovala Banská Bystrica nad Trenčínom 4:2, Košice v Zlatých Moravciach 2:1 a takisto sa zrodila jedna remíza, a to v dueli medzi Skalicou a Michalovcami, ktorý sa skončil výsledkom 0:0.

Viac k téme:

Nadviazal na Saganov úspech

Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval na nedeľnom 108. ročníku pretekov Okolo Flámska. Podujatie patrí medzi päticu najprestížnejších klasík, takzvaných monumentov a Holanďan na nej zvíťazil po tretí raz.