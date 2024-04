Mal nadváhu, riešili sme jeho zotrvanie. Gašparík prehovoril o budúcnosti kapitána

Do druhého dejstva sme nevstúpili dobre, pritlačili nás, mali nepríjemné rotácie hráčov, stopéri zvádzali ťažké súboje s hrotovým útočníkom Billem.

Chalani to ale zvládli, dôležité je, že sme odskočili na štyri body a udržali vzadu ďalšiu nulu,“ zhodnotil duel trnavský kapitán Martin Mikovič.

Potvrdili to aj zápasové dáta. V trnavskom tíme bol po bežeckej stránke druhý najlepší hráč po Erikovi Danielovi z pohľadu nabehaných kilometrov a vysokej intenzity behov.

"Na ofenzívu máme iných hráčov, ja raz za čas zaútočím a buď to vyjde alebo nie. Na mojej pozícii krajného beka mi to velí útočiť aj brániť. V prvom polčase to bolo z našej strany smerom dopredu dobré, škoda, že v druhom sme nedotiahli lepšie niektoré veci.

Neviem posúdiť, či to bol z mojej strany najlepší jarný výkon, po bežeckej stránke mám pocit, že by mohol byť,“ uviedol 33-ročný obranca, ktorý nedávno prekročil hranicu 300 ligových štartov za Spartak.

Do hľadiska prišlo cez 6500 divákov, pričom viac ako tisíc z nich boli deti, ktoré mali zadarmo vstup v organizovaných skupinách alebo sprievode mamičiek.

Podobná ponuka klubu pre najmenších je v Trnave už zaužívanou tradíciou. Mikovič po stretnutí prišiel k rodinnému sektoru a strávil s najmenšími fanúšikmi hodný čas v debate: