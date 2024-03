Problémový hráč Slovana sa stratil: Neprišiel, to sú disciplinárne veci, reagoval Weiss

BRATISLAVA. Gerson Rodrigues sa stratil, aspoň z dohľadu slovenského majstra. Útočník Slovana, ktorý pred jarnou časťou prišiel na hosťovanie z Dynama Kyjev, sa nevrátil na Slovensko v čas. Slovan v treťom kole nadstavbovej časti v skupine o titul zdolal Podbrezovú 2:1.

„Rodriguesa sme tu nemali, neprišiel (zo zrazu reprezentácie). To musím riešiť ja aj v klube, to sú disciplinárne veci. To sa nedá. Nemôžem uhnúť doľava či doprava. Pre mňa je prvoradé mužstvo,“ prezradil na tlačovej konferencii tréner Vladimír Weiss. Len tak medzi rečou.