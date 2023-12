Čo priniesol rok 2023? Pozrite si výber významných športových udalostí (2. polrok)

15. júla - Argentínsky futbalista Lionel Messi podpísal kontrakt s klubom zámorskej MLS Interom Miami do roku 2025. Do Miami prišiel z Paríža Saint-Germain.

6. júla - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal s Parížom St. Germain päťročný kontrakt do 30. júna 2028. Dvadsaťosemročný obranca prestúpil do Paríža po vypršaní zmluvy s Interom Miláno.

23. júla - Francúzsky plavec Leon Marchand vytvoril na MS v japonskej Fukuoke nový svetový rekord na 400 m pol.pr. Vo finále časom 4:02,50 min prekonal výkon Američana Michaela Phelpsa z OH 2008 v Pekingu o 1,34 sekundy. Bol to posledný individuálny svetový rekord, ktorý mal Phelps ešte v moci.

2. augusta - Slovenskí basketbalisti postúpili do hlavnej kvalifikácie ME 2025. V rozhodujúcom treťom dueli v I-skupine 3. fázy predkvalifikácie zvíťazili v Leviciach nad Rumunskom 83:58.

5. augusta - Romana Gajdošová dosiahla historický úspech, keď sa stala prvým triatlonistom zo Slovenska s pódiovým umiestnením na pretekoch SP. V kórejskom Yeongdo obsadila druhé miesto v šprint triatlone.

6. augusta - Holandský cyklista Mathieu van der Poel triumfoval v pretekoch elite na MS v Glasgowe. Na 271,1 km dlhej trati vybojoval zlato po sólovom úniku s výrazným náskokom. Trojnásobný majster sveta Peter Sagan vo svojej rozlúčke so šampionátmi preteky nedokončil, rovnako ako jeho krajan Matúš Štoček.

6. augusta - Futbalisti Arsenal FC sa stali sedemnástykrát v histórii víťazmi anglického Superpohára. V dueli FA Community Shield vo Wembley zdolali úradujúceho ligového šampióna Manchester City 4:1 v jedenástkovom rozstrele. V riadnom hracom čase sa zápas skončil nerozhodne 1:1.

9. augusta - Slovenským hokejistom roka 2023 sa stal Tomáš Tatar. Okrem premiérovej trofeje za celkové prvenstvo si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho útočníka. Kategóriu najlepšia hokejistka ovládla jednoznačným výsledkom pätnásťročná Nela Lopušanová. Do Siene uviedli Mariána Hossu.

11. augusta - Belgický cyklista Remco Evenepoel získal na MS v Glasgowe titul v individuálnej časovke. Na 47,8 km dlhej trase so štartom a cieľom v meste Stirling zdolal o 12,28 sekundy druhého Taliana Filippa Gannu.

12. augusta - Anglický futbalista Harry Kane sa stal oficiálne novou posilou Bayernu Mníchov. Po prestupe z Tottenhamu podpísal s nemeckým majstrom zmluvu do 30. júna 2027. Bayern zaplatil za príchod kapitána anglickej reprezentácie 100 miliónov eur.

12. augusta - Slovenský cyklista Martin Svrček vybojoval bronz v pretekoch s hromadným štartom do 23 rokov na MS v Škótsku. Na 168,4 km dlhej trase do Glasgowa zaostal za víťazom Axelom Laurancem z Francúzska o dve sekundy. Do cieľa prišiel naraz so strieborným Portugalčanom Antoniom Morgadom.