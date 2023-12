Čo priniesol rok 2023? Pozrite si výber významných športových udalostí (1. polrok)

6. januára - Hokejisti Kanady vyhrali MS hráčov do 20 rokov. Vo finále v Halifaxe zdolali Česko 3:2 po predĺžení. Slovenský tím obsadil 6. miesto po štvrťfinálovej prehre s Kanadou. Za najlepšieho brankára vyhlásili Slováka Adama Gajana.

18. januára - Španielsky tenista Rafael Nadal v pozícii obhajcu titulu a nasadenej jednotky prehral už v 2. kole Australian Open s Američanom Mackenziem McDonaldom 4:6, 4:6, 5:7. Duel dohrával so zraneným bedrom a pre zdravotné problémy potom vynechal celú sezónu.

18. januára - Slovenský hokejista Juraj Slafkovský z Montrealu nedohral v NHL zápas na ľade New Yorku Rangers a pre zranenie v dolnej časti tela musel potom nútene pauzovať až do konca sezóny.

27. januára - Slovák Peter Sagan oznámil, že po prebiehajúcej sezóne ukončí kariéru profesionálneho cestného cyklistu. Trojnásobný majster sveta potvrdil, že na OH 2024 v Paríži chce štartovať v horskej cyklistike.

25. januára - Výkonný výbor Európskej futbalovej únie (UEFA) na svojom zasadnutí vo švajčiarskom Nyone pridelil Slovensku usporiadanie ME hráčov do 21 rokov v roku 2025.

18. januára - Futbalisti Interu Miláno v zostave so slovenským reprezentantom Milanom Škriniarom obhájili prvenstvo v talianskom Superpohári. Na neutrálnej pôde v Saudskej Arábii zdolali mestského rivala AC Miláno 3:0.

12. februára - Slovenské basketbalistky si zabezpečili postup na ME v Slovinsku a Izraeli. Zverenky trénera Juraja Suju zvládli záverečný duel kvalifikačnej H-skupiny proti Luxembursku (114:59) a neušla im jedna zo štyroch miesteniek pre družstvá na druhých miestach.

29. januára - Slovenský futbalový reprezentant Milan Škriniar podpísal zmluvu s francúzskym majstrom Parížom St. Germain. S milánskym Interom sa nedohodol na predĺžení kontraktu, ktorý mal platnosť do júna 2023.

1. marca - Vo veku 89 rokov zomrel bývalý francúzsky futbalový reprezentant Just Fontaine. Legendárny útočník sa na MS 1958 vo Švédsku blysol 13 gólmi, čo je doteraz strelecký rekord na jednom šampionáte.

15. marca - Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka predĺžil kontrakt s SSC Neapol do 30. júna 2027. Súčasťou zmluvy je aj ročná opcia.

11. marca - Americká lyžiarka Mikaela Shiffrinová dosiahla svoje 87. víťazstvo vo Svetovom pohári a prekonala absolútny rekord legendárneho Švéda Ingemara Stenmarka. Vo švédskom Are triumfovala pred Švajčiarkou Wendy Holdenerovou. Jej 53. triumf v slalome SP je najviac v akejkoľvek disciplíne medzi mužmi i ženami.

4. marca - Slovenský šprintér Ján Volko obsadil vo finále 60 m na atletických halových ME v Istanbule 5. miesto. Zabehol čas 6,57 sekundy a od štvrtého cenného kovu v sérii na podujatí ho delili štyri stotiny . Zlato získal Talian Samuele Ceccarelli za 6,48.

4. marca - Nórsky reprezentant v severskej kombinácii Jari Magnus Riiber získal na MS v Planici štyri zlaté medaily zo štyroch štartov na podujatí. Víťaznú jazdu zavŕšil triumfom v individuálnej súťaži so skokmi na veľkom mostíku.

18. marca - Slovenská lyžiarka Petra Vlhová vyhrala finálový slalom Svetového pohára v andorrskom Soldeu. Dosiahla druhé víťazstvo v sezóne a 28. triumf v kariére. Druhá bola Chorvátka Leona Popovičová, pre ktorú to bolo premiérové pódium v kariére. Tretia skončila Mikaela Shiffrinová z USA.

2. apríla - Slovenský hokejista Miloš Kelemen zaznamenal svoj prvý gól v NHL. Arizona však v súboji tímov, ktoré stratili šancu na postup do play off, podľahla doma San Jose 2:7.

28. marca - Medzinárodný olympijský výbor (MOV) odporučil návrat ruských a bieloruských športovcov do medzinárodných súťaží ako jednotlivcov pod neutrálnou vlajkou a bez prepojenia na armádu.

27. marca - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie sa zhodlo, že hráči z KHL nebudú až do konca sezóny súčasťou národného tímu. K tomuto kroku pristúpilo po dlhodobých rozhovoroch s hráčmi pôsobiacimi v nadnárodnej súťaži.

26. marca - Tréner Francesco Calzona sa na šiesty pokus dočkal víťazstva pro kormidle slovenskej futbalovej reprezentácie. Jeho zverenci zvíťazili v Bratislave v zápase J-skupiny kvalifikácie ME 2024 nad Bosnou a Hercegovinou 2:0.

23. marca - Portugalský futbalista Cristiano Ronaldo sa stal celosvetovým rekordérom v počte štartov za národný tím. V domácom súboji kvalifikácie ME 2024 proti Lichtenštajnsku nastúpil na 197. zápas v reprezentácii, čím sa v historickom rebríčku odpútal od Kuvajťana Badera Al-Mutawu.

24. apríla - Volejbalisti bratislavského VKP získali dvanásty slovenský titul v klubovej histórii. Vo finále play off zdolali VK Prešov 4:0 na zápasy.

23. apríla - Hokejisti HC Košice sa stali majstrami Tipos extraligy. V piatom finálovom stretnutí zdolali HKM Zvolen 3:0 a v sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Deviatym slovenským titulom v histórii sa vyrovnali Slovanu Bratislava. Zlatú korčuľu pre MVP play off získal košický brankár Dominik Riečický.

22. apríla - Basketbalistky Piešťanských Čajok vyhrali druhýkrát v histórii klubu Niké extraligu žien. Majstrovský titul obhájili po triumfe 3:0 na zápasy vo finále play off nad Sláviou Banská Bystrica.

18. apríla - Slovenský zápasník Tajmuraz Salkazanov tretíkrát za sebou triumfoval na majstrovstvách Európy. Na šampionáte v Záhrebe zdolal vo finále voľnoštýliarov v kategórii do 74 kg Taliana Franka Chamiza Marqueza 3:1.

26. apríla - Volejbalistky VK Slávia EU Bratislava získali 21. majstrovský titul. Nad mestským rivalom VKP triumfovali vo finálovej sérii 3:0 na zápasy.

26. apríla - Hokejisti Humenného si vybojovali historický postup do slovenskej extraligy. V rozhodujúcom siedmom zápase finálovej série play off SHL zvíťazili na ľade Žiliny 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

27. apríla - Slovenský tenista Andrej Martin dostal za porušenie antidopingových pravidiel trest zákazu činnosti na 14 mesiacov. Tridsaťtriročnému hráčovi platí dištanc až do 5. júna 2024.

30. apríla - Slovenskí hokejisti do 18 rokov obsadili na MS vo Švajčiarsku štvrté miesto. V súboji o bronz podľahli Kanade 3:4 po predĺžení. Titul získali USA po triumfe nad Švédskom 3:2 pp. Slovenský útočník Dalibor Dvorský (8+5) sa dostal do All Star tímu šampionátu.

Máj

1. mája - Futbalisti FC Spartak Trnava obhájili triumf v Slovenskom pohári. Vo finále Slovnaft Cupu zdolali na domácom štadióne ŠK Slovan Bratislava 3:1 po predĺžení.

4. mája - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom vybojovali po 33 rokoch opäť majstrovský titul. Zisk svojho prvého titulu od roku 1990 a tretieho v histórii definitívne spečatili päť kôl pred koncom Serie A remízou 1:1 na ihrisku Udinese.

12. mája - Futbalisti FC Košice si vybojovali postup do Fortuna ligy. V predposlednom kole II. ligy ho spečatili triumfom 2:0 nad Myjavou.

13. mája - ŠK Slovan Bratislava získal rekordný trinásty titul v najvyššej slovenskej futbalovej súťaži. Piatu majstrovskú trofej vo Fortuna lige za sebou si zaistil víťazstvom 2:1 na ihrisku Dukly Banská Bystrica v predposlednom 9. kole nadstavbovej skupiny o titul.