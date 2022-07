Výber šéfredaktora: Sekera mal pre reprezentáciu slabosť, nevynikal iba na ľade

Bol to azda najpamätnejší gól hráča, ktorý síce nevynikal fyzickou hrou ako Zdeno Chára alebo individuálnymi zručnosťami ako Ľubomír Višňovský, no svojim prístupom, spoľahlivosťou a obetavosťou si vyslúžil angažmán v piatich kluboch NHL.

A aj sympatie fanúšikov na Slovensku, ktorí ocenili jeho hokejové kvality i slabosť pre reprezentačný dres.

Andrej Sekera tento týždeň v rozhovore pre Sportnet oznámil ukončenie hokejovej kariéry aj dôvody, pre ktoré sa tak rozhodol. Jeho kariéru sme sa zmapovali v rozsiahlom profile.

Andrej Sekera však nevynikal iba na ľade, ale aj schopnosťou pomenovať veci pravým menom.

"Keď ľudia hore vidia, ako ľahko sa dajú peniaze získať či ukradnúť, že im to všetci dovolia, keďže hlavné štatutárne orgány majú podchytené, tak sa to stane pre nich drogou. Raz to skúsia, nikto im na to nepríde a potom sa z toho stane rutina. A nikoho to tu netrápi," charakterizoval situáciu na Slovensku v rozhovore z mája 2018.

Aj preto sa, verím, s Andrejom Sekerom na Sportnete nelúčime na dlho.

