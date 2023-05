Spraví vaše dieťa kotúľ? Pohyb je krv v žilách zdravia, ponúka puto na celý život

BRATISLAVA. Cvičím, cvičíš, cvičíme. Alebo aj nie. V predchádzajúcich dňoch sa opäť stali aktuálnou témou tri hodiny telesnej a športovej výchovy v základných školách v týždni. Vyplýva to z návrhu novely školského zákona. Predložila ho skupina poslancov z OĽaNO a Sme rodina, na najbližšom zasadaní Národnej rady SR, ktoré sa začalo 2. mája, má ísť do druhého a tretieho čítania. Okrem iného sa v nej uvádza, že telesná a športová výchova je pre 30 percent detí jedinou pohybovou aktivitou. Vie vaše dieťa urobiť kotúľ? Štatistiky a testovanie v súvislosti s kondíciou školskej populácie najmä po covidovom dištančnom vzdelávaní poplašne zvonia, tak nazrime do škôl.

Telocvik, klub, reprezentácia „Na prvom stupni základnej školy - navštevovala som ju v Ludrovej - som ani poriadne nevedela, čo je basketbal. S pohybom som sa však ráčila,“ vraví Iveta Bieliková. „Po prechode na druhý stupeň do základnej školy v Ružomberku telocvikárka pani Tatiana Lilgeová vybadala môj talent na loptové hry. Som jej za to vďačná, basketbal som začala organizovane hrať v klube, šéftréner mládeže Jozef Smolek formoval môj rast,“ pripomína niekdajšia najlepšia basketbalistka Československa i Slovenska, dlhoročná kapitánka ružomberského družstva, dvojnásobného víťaza prestížnej Európskej ligy (1999, 2000).

Telesná výchova na Základnej škole Slovanská na sídlisku Hliny v Považskej Bystrici. (Autor: TASR)

Pomyselný kruh sa uzatvára, svoje bohaté skúsenosti odovzdáva v pozícii telocvikárky na Základnej škole na Bystrickej ceste a trénerky dievčat v klube. Takto nejako vyzerá vzorový príklad postupu pohybovo nadanej žiačky z hodín telesnej a športovej výchovy do mládežníckych družstiev v klube, z neho do vrcholového športu i reprezentácie. A po skončení úspešnej profesionálnej kariéry, ozdobenej mnohými titulmi a medailami, návrat späť do zborovne a telocvične v pozícii pedagóga.

V jednej ruke koláč, v druhej korbáč O kvalite telesnej a športovej výchovy na základných školách veľa napovie galéria úspechov. Vo vitrínke Základnej školy s materskou školou vo Svätom Petri (okres Komárno), ktorú navštevuje 170 detí, upútajú najmä medaily a poháre zo streleckých, atletických súťaží, z gymnastického štvorboja a tituly z majstrovstiev Slovenska nevynímajúc. „Popri streleckom krúžku, ktorý má na našej škole dlhú tradíciu, máme aj atletický. V ňom s deťmi začíname už od materskej školy,“ informuje Marek Mazan, zástupca riaditeľky školy. Vyštudovaný telocvikár s 25-ročnou praxou potvrdzuje všeobecný poznatok, že jeho generácia bola pohybovo vyspelejšia než súčasná, čo považuje za daň doby. „Dnešné deti sa musia viac učiť základný lokomočný pohyb, niektoré majú nadváhu, iné slabšie pohybové návyky. Sú aj také, čo sa aj v treťom ročníku trápia s kotúľom, takže deti učíme aj padať,” naznačí odpozorované nedostatky.

„Zároveň vidím, že škôlkari, ktorí navštevujú atletický krúžok, si podstatne rýchlejšie osvoja správne pohybové návyky. V školskom vzdelávacom programe sme posilnili telocvik. Prváci, druháci, piataci a šiestaci majú po tri hodiny, tretiu sme nazvali gymnastika hrou. Ak žiakov pohybovo nepodchytíme na prvom stupni, na druhom to už ide ťažšie,“ podotkne. Na prvom stupni väčšinou pôsobia pedagógovia-netelocvikári. „U nás viem na to dohliadnuť, kolegov či kolegyne si otestujem, aby hodiny telocviku spĺňali, čo majú. Sám mám minimálne jednu hodinu v každej triede,“ vraví Top pedagóg, čo je ocenenie Slovenskej asociácie športu na školách. Jeho držiteľom je aj Marek Mazan.

Telesná výchova na gymnáziu na Radlinského ulici v Bánovciach nad Bebravou. (Autor: TASR)

Dištančné vyučovanie počas covidu zrejme najviac pribrzdilo telocvik. „Púšťal som žiakom rôzne videá, nabádal ich, aby cvičili s váhou vlastného tela, aby sa neprestávali hýbať. Keď sa po necelých dvoch rokoch vrátili, aj pohybovo šikovnejším chvíľu trvalo, kým vedeli zacvičiť zostavy, ktoré predtým ovládali. Výpadok bolo vidieť.“ Čo považuje za najdôležitejšie v prístupe k žiakom?

Vedieť ich zaujať, niekedy byť jedným z nich, niekedy pritvrdiť. Obrazne - „v jednej ruke držím koláč, v druhej korbáč,“ zdôrazní. Kúsok zlata pre každého Chceme, aby každé dieťa, ktoré prejaví záujem, malo vytvorené podmienky na rozvoj svojho talentu. Citát Mateja Tótha je mottom športovej akadémie pod jeho menom. Výnimoční športovci sú pre deti najlepšími vzormi. Čo sa týka pohybu, víta sa každá ich iniciatíva. „Mateja nelákalo založiť atletickú akadémiu, ale športovú so zámerom ponúknuť pohyb každému dieťaťu. Preto sa orientoval na všestrannú pohybovú prípravu od predškolákov až po piaty ročník základnej školy. Jeho manželka je učiteľka, školskému prostrediu rozumie,“ vraví Mária Bedleková, riaditeľka O2 Akadémie Mateja Tótha. Patrí takpovediac do pohybovej nadstavby, funguje pri školách ako krúžok dve hodiny týždenne. Od školského roku 2017/18 ňou prešlo vyše 11-tisíc detí z vyše 500 škôl.

„Využívame popoludnia, keď sú deti v školských kluboch, telocvične sú voľnejšie. Každá škola s akadémiou dostáva natrvalo sadu športových pomôcok. Sme radi, že akadémiu si vzali za svoju viaceré samosprávy i primátori miest,“ vraví riaditeľka. Jozef Božik, primátor Partizánskeho, je jedným z nich. „Uhradili sme akadémiu všetkým materským i základným školám v meste. Máme záujem, aby sa do pohybových aktivít mohlo zapojiť každé dieťa. V niektorých základných školách už máme po tri hodiny telesnej a športovej výchovy, považujeme to za prínos. Čo vložíme do detí, to sa nám vráti, a keď ide o zdravie, tak dvojnásobne. Pravidelný pohyb považujem za súčasť vzdelania,“ prízvukuje.

Bývalý úspešný športovec Matej Tóth je v súčasnosti riaditeľom VŠC Dukla. (Autor: TASR)

Svetová zdravotnícka organizácia počas covidovej pandémie vyzývala, aby sa deti hýbali jednu hodinu denne. O tom, že pandémia negatívne zasiahla aj deti z akadémie, svedčí nelichotivý údaj: „Kým pred pandémiou sme objednávali dvesto tričiek s najväčšou detskou veľkosťou, po pandémii to bolo 450,“ pripomína riaditeľka. V tejto súvislosti spomenie aj úsmevný zážitok. Mohol by som sa aj ja stať olympijským víťazom ako vy, aj keď takto vyzerám? - spýtal sa dobre živený žiačik v jednej zo škôl na východnom Slovensku, keď sa dotkol zlatej olympijskej medaily.

Vieš, prečo ma na prvýkrát nevzali do atletickej triedy? Mal som zopár kíl navyše, nespĺňal som podmienky,” posmelil ho Matej Tóth. „Kúsok zlata z medaily patrí symbolicky každému, kto sa ňou inšpiruje,“ pripomína. Žiakov formuje Bubo „V našej základnej škole máme tri hodiny telocviku už viac rokov, pre nás to nie je novinka, ale osvedčená vec,” zdôrazňuje Elena Volanská, riaditeľka ZŠ na Bystrickej ceste v Ružomberku. Aj v jej prípade platí, že silný vzťah, ak nechceme povedať že lásku k pohybovým aktivitám, má v krvi. „Sprevádza ma životom, tancovala som v Lúčnici, takže krédo v zdravom tele zdravý duch sa snažím uplatňovať aj v mojej profesii. Fyzično ide ruka v ruke s psychičnom. Na prvom stupni máme po tri hodiny telesnej a športovej výchovy, vedú ich kvalifikovaní telocvikári, na druhom v športových triedach po päť. Pre deti je pohyb prirodzený, rady sa nadchnú pre telovýchovné aktivity, ak im ich ponúkneme súťaživou formou. To je aj zmyslom projektu Bubo, zameraný na rozvoj fyzickej i psychickej odolnosti podľa vekových skupín – od materských škôl až po stredné. Keď ho autori Jozef Smolek, uznávaný športový manažér, Iveta Bieliková a Rastislav Švický pred pár rokmi predstavili verejnosti, zaujal nás. Preto som aj Ivete ponúkla miesto telocvikárky a som rada, že ho prijala,“ vysvetľuje.

Veľkou prednosťou školy sú dve telocvične. „V budúcnosti by sme chceli na vonkajšom priľahlom priestore, ktorý nám patrí, vybudovať športový areál s viacerými ihriskami a atletickou dráhou. Projekty na to máme,“ naznačí. Dvakrát do týždňa majú v telocvični vyhradenú hodinu deti z materských škôl. „Hra je pre ne najlepšou motiváciou k pohybu. Máme skúsenosť, že tie, ktoré prídu k nám do prvej triedy, sú samostatnejšie a pohybovo šikovnejšie,“ dopĺňa Iveta Bieliková, tútorka tejto aktivity. Lepšie je byť zdravý... Čo sa v mladosti naučíš, v starobe ako by si našiel. Vzťahuje sa to aj na pohybovú aktivitu, vernú milenku zdravia. Ak sa v detskom veku súťaživo spriatelíme s gólmi, bodmi, sekundami, švihadlom či kotrmelcami, môžu nám spríjemniť život i v jeho jeseni. Lebo - lepšie je byť zdravý a bohatý než chorý a chudobný… Richard Nemec: Ako to vidím ja Deti treba rozhýbať v zlatom motorickom veku Richard Nemec, štátny tajomník pre šport Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, bývalý volejbalový reprezentant Na telocvik v základnej škole - v červených trenírkach a bielom tričku - si spomínam veľmi rád. Robili sme výmyky na hrazde, šplhali na tyči i lane, skákali cez všetko možné, kto nevedel kotúľ, takmer sa hanbil.

Keď toto nenaučíme deti na prvom stupni, vo vyššom veku to nedobehneme. To je zásadné posolstvo. Zjednodušene: na Slovensku vnímam dva problémy so športom: telesnú a športovú výchovu na prvom stupni – je jej málo - a vrcholový a výkonnostný šport, zaň zodpovedajú zväzy a kluby. Na ministerstve sa teraz vraciame k tomu, čo sme v predchádzajúcich rokoch zanedbali. Deti v zlatom motorickom veku po materskej škole posadíme na štyri roky do lavíc a tam ich držíme. Majú dve hodiny telocviku väčšinou s pani učiteľkami, ktoré ich vyučujú všetko. Na pedagogických fakultách mali pred časom budúci učitelia pre prvý stupeň špecializáciu telesná, výtvarná a hudobná výchova. Telesná z toho vypadla, z niekdajších troch hodín sú dve - vraj pre chýbajúcu infraštruktúru. Zistili sme však, že takmer 85 percent detí má telocvičňu – a telocvik sa nemusí viazať len na telocvičňu.

Richard Nemec. (Autor: TASR)

Atraktivita učiteľského smeru na telovýchovných fakultách klesá. Bola tendencia dať do jedného semestra všetky kolektívne hry, kedysi platilo jeden semester, jedna hra. Počúvame, že je iná doba, deti visia na tabletoch. V Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Česku ich nemajú? V Maďarsku majú školáci päť hodín povinnej telesnej výchovy. Áno, aj u nás môžu mať na prvom stupni tri hodiny telesnej výchovy - ak si tretiu zvolia z dvoch disponibilných hodín, čo nie je častý jav. Keď je riaditeľ/ka školy telocvikár alebo má blízko k športu, tak to urobí. Ak to nejde, vieme pridať tretiu hodinu navyše, vieme ju aj zaplatiť. Dieťa na prvom stupni by bolo v škole o hodinu dlhšie, popoludní je na to priestor. Moja ideálna predstava sú dve dvojhodinovky týždenne. Na prvom stupni už beží projekt Tréneri v škole. Ide o tandemové hodiny telesnej a športovej výchovy. Tam, kde si to vyžaduje situácia, pomáha pani učiteľkám kvalifikovaný tréner. V projekte Aktívna škola zas nabádame žiakov, aby si zrátali, koľko sa venujú pohybu počas dňa.

Veľmi mi záleží na tom, aby sme pohli s telesnou a športovou výchovou. Šport mi ponúkol úžasné zážitky, vrcholový neopísateľné emócie, radosti i smútky. Iste, každý nebude výkonnostný či vrcholový športovec, no môže veľa urobiť pre svoje zdravie. O to nám pri troch hodinách telesnej a športovej výchovy na základných školách predovšetkým ide. Lekárka: Telocvik je nenahraditeľný O dôležitosti pohybu a prehreškoch voči zdravému životnému štýlu hovorí MUDr. Mária Maláková z bratislavskej nemocnice Sv. Michala. Hovorí sa - v zdravom tele, zdravý duch. Dá sa stručne povedať, čo je zdravé telo? Také, ktoré funguje vo všetkých oblastiach. Ideálne bez diagnóz, čo je v dnešnej dobe ťažko dosiahnuteľné. Psychické a fyzické zdravie sú vzájomne prepojené . Keď nie je psychika v poriadku, môžu sa ozvať fyzické ťažkosti. Na stres, úzkosť, depresiu reaguje organizmus problémami s trávením, vysokým tlakom, poruchami spánku, svalovými spazmami. Ako často sa stretávate s obezitou? Ak aj nie s obezitou, tak s nadváhou určite často – a tá potom ide ruka v ruke s vysokým tlakom, so zvýšeným cukrom, cholesterolom, problémami s pohybovým aparátom.

V akom veku si treba najviac dávať pozor na nadváhu? V každom. Pacientov či už s nadváhou aj obezitou pribúda. Podľa údajov okolo 60 percent dospelej slovenskej populácie má nadváhu, podobne je to i u detí. Ako s takýmito pacientmi pracujete? Vedia si priznať, že majú problém? To áno, v rámci prevencie meriame aj obvod pása. Niektorým je to nepríjemné, lebo vedia, že ich pás nie je ideálny. Vždy takýmto pacientom poviem, aby si upravili stravu, nezanedbávali pohyb. Niektorí sa dajú takto motivovať. Pohybové aktivity by si mali osvojiť už deti v materských školách, neskôr v základných na hodinách telesnej a športovej výchovy. Dištančné vyučovanie počas covidu pohyb - a nielen u detí – utlmilo. Čo najviac odporúčate v súvislosti s pohybom? Dôležitá je pravidelnosť – a je na každom, čo mu vyhovuje. Stačí aj rýchla chôdza, nemusí to byť práve beh. Telocvik na základných školách je z tohto pohľadu nenahraditeľný. A samozrejme, ak rodičia idú príkladom, je to určite tiež prospešné. Čo sú najhoršie prehrešky voči zdravému životnému štýlu? Zlé zloženie stravy, nepravidelná strava, fajčenie, absencia pohybu, málo spánku... Keď pacientom vyčítam, že by si mali upraviť stravovacie návyky, často argumentujú, že je to ťažké, lebo sa stravujú nepravidelne, často vo fastfúdoch. Aj strava vo firemných jedálňach – česť výnimkám – má ďaleko od zdravej, prípadne varia z polotovarov. V jedlách je veľa konzervačných látok, éčok, sladidiel, umelých konzervantov – aby to chutilo a vydržalo. Čo najviac škodí organizmu? Z pohľadu stravy je to jej zlé zloženie. Radím obmedziť vyprážané jedlá, sladké nápoje, nadbytok sladkých jedál, nadbytok živočíšnych tukov, jesť viac zeleniny a ovocia. Odporúčam vymeniť sladkú vodu za čistú, do kávy si nedať celú lyžičku cukru, stačí polovičné množstvo. Dať si aspoň tenšiu vrstvu masla na chlebík, uprednostniť mliečne výrobky s nižšími hodnotami tukov. Lepšie je celozrné pečivo než biele. Základom pri chudnutí je strava: osemdesiat percent strava, dvadsať percent pohyb.