Hazard: Ako hrať pre zábavu a vyhnúť sa rizikám?

Hranie hazardných hier je hlavne zábava. Napätie z výsledku športového duelu, či z vyžrebovania tých správnych čísel prináša adrenalín, ktorí vyhľadávajú mnohí. Aby hranie zostalo pre teba aj naďalej zábavou, je treba ustrážiť si rozumnú mieru rizika, a to hlavne dodržiavaním pravidiel bezpečného hrania.

Ak sa však chceš poistiť proti rizikám viac, môžeš poskytovateľa požiadať o nastavenie sebaombedzujúcich opatrení. Licencovaní poskytovatelia hazardných hier ti to zo zákona umožnia. Takto si môžeš nastaviť buď maximálnu výšku celkových stávok alebo maximálnu kumulatívnu výšku prehier za kalendárny mesiac. Ide o pomerne účinné opatrenie, pretože poskytovateľ ti potom už nesmie umožniť účasť na kurzových stávkach ani iných hazardných hrách, ak by to malo viesť k nedodržaniu nastavených opatrení. Nastavené obmedzenia si pritom môžeš sprísňovať alebo zvoľňovať, platí však, že tak môžeš urobiť len raz za kalendárny mesiac.