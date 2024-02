Michael Jordan, prezidenti, aj celebrity v plavkách. Legendárny časopis má vážny problém

Firma prepustila všetkých zamestnancov, oznámila to počas callu, ktorý trval sedem minút a kde vedenie neodpovedalo na žiadne otázky. V Sports Illustrated pracovalo približne sto žurnalistov. Niektorí končia ihneď, ďalším sľúbili, že ešte môžu ostať tri mesiace.

Tri milióny predplatiteľov

Podľa portálu Intelligencer nešlo o to, že by Arena Group nemala dostatok financií na uhradenie licenčného poplatku, ale bol to zo strany firmy premyslený krok.

Podľa zdrojov, ktorí poznajú čísla, spoločnosť mala v decembri približne 10 miliónov dolárov, z ktorých by mohla uhradiť dlhy, zaplatiť licenčné poplatky a vyplatiť mzdy.

„Magazín bol stabilný a ziskový,“ vravel Rob Barett, bývalý prezident Arena Group, ktorého prepustili pred mesiacom.

Keď bol časopis na svojom vrchole, mal tri milióny predplatiteľov a bol považovaný za to najlepšie vo všetkých oblastiach športovej žurnalistiky, spravodajstva, publicistiky i fotografie.

Každoročné mimoriadne „plavkové číslo“, teda Swimsuit Issue, v ktorom sa prezentovali športovci i celebrity v plavkách, sa stal fenoménom.