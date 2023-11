Posledný Mohykán. Djokovič je fenomén, jeho generácia odchádza, ale on sa nikde nechystá

Aby ho to nemrzelo, tentokrát prehral wimbledonské finále. Už mu zostáva neuspieť len v Austrálii a zbierka bude kompletná. Za to by si tiež zaslúžil cenu, nie? Nie, žeby ich doma nemal už dosť. Čo si budeme vravieť.

Keď sme spomínali, že nezáleží na tom, aká generácia proti nemu stojí, bolo by zaujímavé sledovať, ako by sa súčasný Djokovič vysporiadal vo svete tenisu pred 10 či 20 rokmi, pretože Srb je ako víno. Čím starší, tým lepší. Preto je náročné porovnávať, či sa mu vytráca konkurencia.

"Povedal by som, že by to pre 36-ročného Djokoviča bola jednoduchá práca. Robím si srandu, neviem, aké by bolo skóre. Svojmu mladému ja by som dal ale určite zabrať," smial sa Novak pri otázke, či by v zápase vyhralo jeho ja z roku 2013 alebo to z roku 2023.