Milujeme ťa a chýbaš nám! Zdeno Chára odbehol maratón v Bostone a pobeží ďalší

"Je to skvelý pocit. Som veľmi rád, že môžem zdieľať tento moment s toľkými bežcami a fanúšikmi a mestom Boston a v podstate s celou komunitou. Je to niečo, čo som vždy chcel dokázať. Ako som povedal, som veľmi hrdý. Veľmi vďaka patrí môjmu tímu, s ktorým som trénoval – Becca, Scott, Lisa, Caroline – veľmi ma podporovali a pripravili ma na tieto preteky," vravel Chára v hlúčiku amerických novinárov.

"Vždy sa na to budeme pozerať ako na jednu z najväčších tragédií histórii tohto mesta, ale zároveň to bol jeden z najsilnejších momentov, keď sa Bostončania dokázali zjednotiť. To, čo toto mesto a ľudia vtedy ukázali, ako sa spojili a navzájom sa podporovali, bolo pre nás všetkých neskutočne motivujúce a inšpirujúce.