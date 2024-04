Totálne porazení Rusi. Eufóriu z víťazstva zvečnila fotka brankára Hašeka s trénerom

Niektoré momenty z detstva vám utkvejú v pamäti nadlho, možno naveky. Na skrini bolo položené malé tranzistorové rádio, z ktorého sa do celej spálne šírili hlasy rozrušených komentátorov. Hoci bolo neskoro a ráno bolo treba vstávať do školy, nedalo sa ísť spať.

Sovieti, ktorí predtým nadelili Fínom osem gólov a domácim Švédom dokonca desať, dostali od československého tímu sedmičku a prehrali 2:7.

Mužstvo trénerov Luďka Bukača a Stanislava Neveselého získalo trofej. Vyšším rozdielom vyhralo Československo nad zbornou len v roku 1975 v zápase o Cenu Izvestijí v Prahe (9:3).

New York Times: Totálne porazení Rusi

„Ej to bol világoš. Jasné, že si na to pamätám. Celú sezóne sme hrali veľmi dobre, aj v Sarajeve na olympiáde, no tam sme v rozhodujúcom zápase na Sovietov nestačili a prehrali 0:2. To ma mrzí dodnes,“ vraví Dárius Rusnák, center elitného československého útoku s Igorom Libom a Vincentom Lukáčom na krídlach.