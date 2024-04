V Kanade bol poloboh. Slávny Treťjak si veľa dovolil, ale do NHL ho nepustili. Ľutoval?

Pred niečo vyše štyridsiatimi rokmi, 19. februára 1984, sa skončil olympijský turnaj v Sarajeve. Nebola to žiadna prelomová udalosť v dejinách svetového hokeja. Skôr nuda, dalo by sa povedať.

Napriek tomu sa sarajevská olympiáda do hokejovej histórie zapísala. Bol to posledný veľký turnaj, na ktorom sa predstavil slávny ruský brankár Vladislav Treťjak.

V Kanade sa tým nápadom nadchli o rok skôr. Treťjak bol v zámorí s CSKA Moskva (porazili Canadiens 5:0) a pri rozhovoroch s novinármi nečakane prezradil, že by ho lákalo zahrať si za Montreal, ak by sa NHL dohodla so sovietskymi úradmi. Podobne, ako to predtým prešlo v prípade československých veteránov Ivana Hlinku, Jiřího Bublu, Jaroslava Pouzara a spol.

Jeho hlavnou úlohou bolo doladiť päťročnú medzivládnu dohodu o spolupráci medzi Kanadou a ZSSR v oblasti športu, ale okrem toho sa tiež snažil presvedčiť sovietskych kolegov, že by vzájomným vzťahom oboch krajín prospelo, keby Treťjak mohol odísť do NHL. Ako prvý reprezentant komunistickej veľmoci.

Dokonca si trúfol verejne kritizovať trénera Viktora Tichonova. Aspoň v zámorí. Opakovane tvrdil, že keby ho nechal dochytať kľúčový zápas s Američanmi na ZOH 1980 (vystriedali ho po prvej tretine za stavu 2:2), mohla zlaté medaily získať zborná.

K ambíciám ísť do NHL podotkol, že prestup by pre neho prichádzal do úvahy po zimných olympijských hrách v Sarajeve (svetový šampionát sa v roku 1984 nekonal). Mohla by to byť bodka za dlhou a úspešnou európskou kariérou.

V drafte vyššie ako Fetisov

Montreal sa vo svojich plánoch spoliehal na tri veci:

▪️ Treťjak je po tridsiatke pre sovietsky hokej neperspektívny a v záujme reprezentácie aj CSKA bude, aby dôstojne uvoľnil miesto mladším.

▪️ Hoci k perestrojke bolo ešte ďaleko, súdruhovia už začali uvoľňovať zaslúžilých hráčov na Západ: v roku 1979 mohol Vladimir Šadrin odísť do Japonska, krátko po ňom Alexander Jakušev do Rakúska (pravda, tí nehrali za armádne CSKA).

▪️ Kanada mala so Sovietskym zväzom relatívne pozitívne vzťahy. Americké kluby by asi boli bez šance, ale Treťjakov prestup do tímu Canadiens sa nezdal byť utópia.

Do vyjednávania sa veľmi skoro zapojil Alan Eagleson, šéf hráčskych odborov NHLPA a prominentný agent, ktorý bol so Sovietmi vždy zadobre. V roku 1972 ich presvedčil, aby kývli na ponuku zúčastniť sa Summit Series (Séria storočia), neskôr organizoval Kanadský pohár a nezaobišiel sa bez neho žiadny medzinárodný súboj v Severnej Amerike.

Oživil kontakty v Moskve a niekoľkokrát sa zišiel aj so sovietskym veľvyslancom v Ottawe. A nesprával sa ako trochár: do zámoria chcel rovno priviesť aj útočníkov Sergeja Kapustina a Viktora Žluktova.