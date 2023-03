Bol hrdinom Třinca na Sparte. Je to šou, žije to aj v rodinách, vraví Hudáček

Libor Hudáček sa krátko po svojom príchode do Třinca zaradil k ofenzívnym lídrom tímu. Parádne výkony zo základnej časti si preniesol aj do play off, v ktorom "oceliari" vyzvali slávnu Spartu Praha.

BRATISLAVA. V minulej sezóne, v ktorej sa trápil so zranením, vystriedal až štyri kluby. Tri v Rusku a jeden vo Švajčiarsku.

„Vedeli sme, čo máme robiť, pripravili sme sa, pustili si video a trochu si oddýchli. Mali sme dostatok času, nabrali sme sily. Bolo to omnoho lepšie než prvý zápas,“ vravel v rozhovore pre český web isport.cz Hudáček.

Mali sme sebavedomie a vedeli sme, že šance prídu. Podarilo sa nám to, máme jeden bod, oni tiež a ideme domov,“ konštatoval Hudáček.

„Našu misiu v Prahe beriem ako úspešnú, ale aj v nedeľu sme mali dostatok šancí na to, aby sme uspeli v prvom zápase.

Odchovanca Spišskej Novej Vsi potešil tímový výkon. Vyzdvihol však brankára Ondreja Kacetla, ktorý predviedol viacero excelentných zákrokov.

„Bol jedným slovom úžasný! Fakt klobúk dole. Po dlhej dobe prišiel do bránky, zavrel to a podržal nás. Sme mu za to vďační,“ chválil Hudáček.

Emócie musia udržať na uzde

Prvý zápas na ľade Sparty sledovalo vyše 13-tisíc ľudí, na druhý ich prišlo vyše 12-tisíc.

„Emócie k play off patria. Všetko je to šou pre ľudí. My sme prišli pre minimálne jeden bod, čo sme splnili. Jasné, že tempo sa zvyšuje.

Chlapci vyhrali tri majstrovské tituly, klobúk dolu pred nimi. A je to vidieť i v kabíne. Žije to v rodinách, proste všade,“ uviedol Hudáček.