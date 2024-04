Pardavý povedie klub z druhej najvyššej českej súťaže, jeho asistentom bude ďalší Slovák

Bývalý slovenský reprezentant sa vyjadril aj k cieľom pred budúcou sezónu.

"Zlín by si zaslúžil extraligu, ambície musia byť najvyššie. Chceme byť čo najvyššie v tabuľke a hrať dobrý hokej. V play off zvíťaziť a ísť do baráže, ale to je ešte ďaleko."