Slzy smútku i radosti. Zlato venovali zosnulej kolegyni: Bola by na nás hrdá

Holandské šortrekárky v nedeľu triumfovali v štafete na 3000 metrov na ZOH v novom olympijskom rekorde, no do očí sa im tisli nie len slzy radosti, ale aj smútku.

Na MS v Sofii získala zlato na 500 metrov. Na olympiáde v Pekingu mala patriť k líderkám tímu a favoritkám podujatia, no všetko sa nečakane zmenilo.

"Nedokážete opísať, čo cítite ako tím a ako tréner. Pre mňa bola Lara veľmi špeciálny človek. S mojím vekom by mohli byť naše dievčatá moje dcéry, občas to tak aj cítim.

O štyri dni neskôr ju previezli na jednotku intenzívnej starostlivosti s autoimunitným ochorením, následne ju uviedli do umelej kómy a podstúpila niekoľko operácií. Jej stav sa však nezlepšil a 10. júla skonala.

Vtedy dvadsaťsedemročná pretekárka však náhle ochorela a 25. júna musela do nemocnice v Perpignane.

"Stratili sme ju v priebehu len pár dní. Odviezli sme ju do nemocnice a prišiel som ju navštíviť. Tešila sa, pretože v tej zvláštnej nemocnici v Perpignane videla niekoho, kto hovoril holandsky. No o deň a pol neskôr sme dostali správu, že ide na operáciu. A potom bol koniec," povedal tréner.

Jej kolegyne z tímu sú mladé, no ja som už starý, je pre nich ľahšie sa s tým vyrovnať," povedal tréner holandskej reprezentácie Jeroen Otter, ktorý aj po dvoch rokoch prežíva vtedajšie dni nesmierne ťažko.

Aj pre svoju bývalú členku. Holanďanky prišli do Pekingu ako najväčšie favoritky štafety, vlani v októbri na testovacom podujatí práve v metropole Číny vytvorili svetový rekord časom 4:02,809 minúty. Suzanne Schultingová, Selma Poutsmová, Xandra Velzeboerová a Yana van Kerkhofová za ním v nedeľu zaostali len o 60 stotín, no zlepšili vlastný olympijský rekord (4:03,409 min).

"Je to niečo špeciálne, tvrdo sme na to trénovali. Vedeli sme, že sme v tejto sezóne veľmi dobré. Sme nesmierne šťastné, že sme to tu dokázali. Medailu venujeme Lare... stratili sme ju. Vždy na ňu myslíme a vieme, že je tu teraz s nami," povedala po triumfe Yara van Kerkhofová.

Spolu s kolegyňami z tímu mali na kombinézach pripnuté malé srdiečka so vzorom mačkovitej šelmy, keďže van Ruijvenová mala prezývku "panter".

Jej pamiatku si uctil napríklad aj Rus Semjon Jelistratov, ktorý nosí oranžovú helmu.

"Je pre nás veľmi špeciálna. Sme smutné, že tu nie je s nami. Bola by na nás veľmi hrdá," povedala Schultingová, ktorá ako finišmanka priviedla Holandsko k zlatu.

