Maďarského reprezentanta diskvalifikovali, zo zlata sa tak teší domáci Číňan

Šortrek na ZOH v Pekingu 2022

Do 5-členného finále sa okrem menovanej trojice dostali aj Shaolin Sandor Liu reprezentujúci Maďarsko a Číňan Wu Ta-ting.

Bezprostredne po reštarte sa do čela dostali dvaja čínski reprezentanti, no päť kôl pred koncom ich predbehol Shaolin Sandor Liu. Ten napokon prišiel do cieľa s minimálnym náskokom štyroch stotín sekundy pred C´wejom.

Maďarský reprezentant však následne dostal žltú kartu za to, že v cieľovej rovinke rukou zabránil C´wejovi v predbiehaní.

Pre víťazného Číňana je to už druhá zlatá medaila zo ZOH v Pekingu, prvú získal v štafete.

