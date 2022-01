O'Sullivan v Londýne? Ako Federer vo Wimbledone, vravel jeho súper

"Užil som si to. Bol som však pod veľkým tlakom, keďže zápas sledovalo dvetisíc ľudí. Oproti minulému roku bez obecenstva to bolo veľmi rozdielne. Bol to však najlepší zápas, aký som v tejto sezóne odohral," dodal.

Štyridsaťšesťročný Williams ťažil z bohatých skúseností. Na Masters štartuje už 24. raz, v rokoch 1998 a 2003 sa tešil z celkového triumfu.